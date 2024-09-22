Авто, сопровождающее посла России, подорвалось на мине

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Автомобиль, где был посол РФ Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане
Автомобиль, где был посол РФ Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане Фото:

Автомобиль сопровождения делегации, в котором находился посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. По данным российской дипломатической миссии, члены дипломатического корпуса не пострадали, однако есть раненые среди сотрудников полиции.

«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения», — сообщило посольство в telegram-канале, передает РИА «Новости». Там же отметили, что среди представителей дипкорпуса пострадавших нет.

Согласно предоставленной информации, в воскресенье глава дипмиссии РФ принял участие в пакистанском форуме, посвященном развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие было организованно торгово-промышленной палатой Исламабада.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российско-пакистанских отношений. По его словам, Москва и Исламабад продолжают действовать совместно на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.

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Автомобиль сопровождения делегации, в котором находился посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. По данным российской дипломатической миссии, члены дипломатического корпуса не пострадали, однако есть раненые среди сотрудников полиции. «По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения», — сообщило посольство в telegram-канале, передает РИА «Новости». Там же отметили, что среди представителей дипкорпуса пострадавших нет. Согласно предоставленной информации, в воскресенье глава дипмиссии РФ принял участие в пакистанском форуме, посвященном развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие было организованно торгово-промышленной палатой Исламабада. Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российско-пакистанских отношений. По его словам, Москва и Исламабад продолжают действовать совместно на благо народов в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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