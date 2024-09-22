Зеленский засомневался в успехе вторжения в Курскую область

22 сентября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Зеленский засомневался в успехе операции в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский засомневался в успехе операции в Курской области. Об этом сообщает «The New Yorker». «Я не говорю, что это оглушительный успех или что это приведет к окончанию [конфликта]. Это показало нашим партнерам, на что мы способны», — поведал Зеленский. Также президент Украины заявил, что страна продолжает снабжать продовольствием и водой людей на контролируемых ими территориях. Ранее Зеленский отмечал, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Однако это решение украинских властей многие считают провальным. Так, например, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов анонсировал обрушение фронта ВСУ в ближайшее время. также экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, подчеркнул, что украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Минобороны сообщает, что операция в Курской области привела к высоким потерям. С момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 16 тысяч военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский засомневался в успехе операции в Курской области. Об этом сообщает «The New Yorker». «Я не говорю, что это оглушительный успех или что это приведет к окончанию [конфликта]. Это показало нашим партнерам, на что мы способны», — поведал Зеленский. Также президент Украины заявил, что страна продолжает снабжать продовольствием и водой людей на контролируемых ими территориях. Ранее Зеленский отмечал, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Однако это решение украинских властей многие считают провальным. Так, например, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов анонсировал обрушение фронта ВСУ в ближайшее время. также экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, подчеркнул, что украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Минобороны сообщает, что операция в Курской области привела к высоким потерям. С момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 16 тысяч военнослужащих.