Зеленский засомневался в успехе вторжения в Курскую область

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Зеленский засомневался в успехе операции в Курской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский засомневался в успехе операции в Курской области. Об этом сообщает «The New Yorker».

«Я не говорю, что это оглушительный успех или что это приведет к окончанию [конфликта]. Это показало нашим партнерам, на что мы способны», — поведал Зеленский. Также президент Украины заявил, что страна продолжает снабжать продовольствием и водой людей на контролируемых ими территориях.

Ранее Зеленский отмечал, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Однако это решение украинских властей многие считают провальным. Так, например, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов анонсировал обрушение фронта ВСУ в ближайшее время. также экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, подчеркнул, что украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась.

Минобороны сообщает, что операция в Курской области привела к высоким потерям. С момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 16 тысяч военнослужащих.

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Президент Украины Владимир Зеленский засомневался в успехе операции в Курской области. Об этом сообщает «The New Yorker». «Я не говорю, что это оглушительный успех или что это приведет к окончанию [конфликта]. Это показало нашим партнерам, на что мы способны», — поведал Зеленский. Также президент Украины заявил, что страна продолжает снабжать продовольствием и водой людей на контролируемых ими территориях. Ранее Зеленский отмечал, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей для Украины». Однако это решение украинских властей многие считают провальным. Так, например, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов анонсировал обрушение фронта ВСУ в ближайшее время. также экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, подчеркнул, что украинская армия, начав атаку на Курскую область, увеличила военную зону соприкосновения, и ситуация на фронте ухудшилась. Минобороны сообщает, что операция в Курской области привела к высоким потерям. С момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 16 тысяч военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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