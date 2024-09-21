Апти Алаудинов анонсировал обрушение фронта ВСУ в ближайшее время

ВСУ в ближайшее время лишаться возможности удерживать фронт под натиском российской армии. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Российские подразделения двигаются вперёд, делая очень серьёзный результат ежедневно. Противник... Он вынужден бросать позиции, где-то отходить, оставляя большие территории. Я так думаю, что с такими темпами при любом раскладе в скором времени мы услышим о том, что весь фронт у них реально рухнул. Это перспектива ближайшего времени», — заявил Алаудинов в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале.
Ранее Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Суджи Курской области. По его словам, противник ежедневно пытается прорваться на данном направлении, однако успеха не достигает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.