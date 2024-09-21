21 сентября 2024

Апти Алаудинов анонсировал обрушение фронта ВСУ в ближайшее время

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Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ
Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ в ближайшее время лишаться возможности удерживать фронт под натиском российской армии. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Российские подразделения двигаются вперёд, делая очень серьёзный результат ежедневно. Противник... Он вынужден бросать позиции, где-то отходить, оставляя большие территории. Я так думаю, что с такими темпами при любом раскладе в скором времени мы услышим о том, что весь фронт у них реально рухнул. Это перспектива ближайшего времени», — заявил Алаудинов в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале.

Ранее Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Суджи Курской области. По его словам, противник ежедневно пытается прорваться на данном направлении, однако успеха не достигает.

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ВСУ в ближайшее время лишаться возможности удерживать фронт под натиском российской армии. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Российские подразделения двигаются вперёд, делая очень серьёзный результат ежедневно. Противник... Он вынужден бросать позиции, где-то отходить, оставляя большие территории. Я так думаю, что с такими темпами при любом раскладе в скором времени мы услышим о том, что весь фронт у них реально рухнул. Это перспектива ближайшего времени», — заявил Алаудинов в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Ранее Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Суджи Курской области. По его словам, противник ежедневно пытается прорваться на данном направлении, однако успеха не достигает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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