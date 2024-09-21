21 сентября 2024

До минус пяти градусов похолодает в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидаются первые заморозки (архивное фото)
В регионе ожидаются первые заморозки (архивное фото) Фото:

В ночь с 23 на 24 сентября в Челябинской области похолодает до минус пяти градусов. С экстренным предупреждением выступили синоптики регионального Гидрометцентра.

«Ночью 23-24 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — говорится в сообщении от Челябинского ЦГМС. Информация опубликована на сайте службы.

МЧС ранее предупредило о штормовом ветре в Челябинской области. 22 сентября в регионе прогнозировался ветер с порывами до 22 метров в секунду.

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В ночь с 23 на 24 сентября в Челябинской области похолодает до минус пяти градусов. С экстренным предупреждением выступили синоптики регионального Гидрометцентра. «Ночью 23-24 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — говорится в сообщении от Челябинского ЦГМС. Информация опубликована на сайте службы. МЧС ранее предупредило о штормовом ветре в Челябинской области. 22 сентября в регионе прогнозировался ветер с порывами до 22 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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