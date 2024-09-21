До минус пяти градусов похолодает в Челябинской области

В регионе ожидаются первые заморозки (архивное фото)
В ночь с 23 на 24 сентября в Челябинской области похолодает до минус пяти градусов. С экстренным предупреждением выступили синоптики регионального Гидрометцентра.
«Ночью 23-24 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов», — говорится в сообщении от Челябинского ЦГМС. Информация опубликована на сайте службы.
МЧС ранее предупредило о штормовом ветре в Челябинской области. 22 сентября в регионе прогнозировался ветер с порывами до 22 метров в секунду.
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