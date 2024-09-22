22 сентября 2024
21 сентября 2024

Курганские хоккеисты одолели противника из Кировской области. Фото

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Курганцы победили ХК "Олимпия" в домашнем матче
Курганцы победили ХК "Олимпия" в домашнем матче Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил в упорной борьбе команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили представители курганской команды.

«22 сентября ХК „Зауралье“ одержал победу над новичком лиги ХК „Олимпия“ из Кировской области. Счет матча 5:4 в пользу курганцев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».

Напряженная борьба закончилась в основное время матча со счетом 4:4, затем была дополнительная пятиминутка. Но судьба игры решилась по буллитам, где удача улыбнулась курганцам.

Голы:

  • 0:1 — Максим Пиков (Г. Сауков, Р. Шафеев, 19:59);
  • 0:2 — Александр Федотов (А. Аксенов, М. Пиков, 29:31);
  • 0:3 — Раис Шафеев (А. Федотов, Т. Пономарев, 32:03, бол.);
  • 1:3 — Тимур Закиров (К. Тагиров; 37:44);
  • 2:3 — Григорий Глебов (П. Тютнев, И. Ширяев, 40:58, б.бол.);
  • 3:3 — Андрей Ерофеев (К. Шиафотдинов, И. Гавриленко, 41:17, бол.);
  • 4:3 — Андрей Ерофеев (Е. Круженков, В. Антипин, 43:05);
  • 4:4 — Сергей Яневский (45:53);
  • 5:4 — Павел Тютнев (65:00, ПБ).

Ранее хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу пермяков.

Курганцы одолели гостей из Кирово-Чепецка
Курганцы одолели гостей из Кирово-Чепецка
Фото:

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил в упорной борьбе команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили представители курганской команды. «22 сентября ХК „Зауралье“ одержал победу над новичком лиги ХК „Олимпия“ из Кировской области. Счет матча 5:4 в пользу курганцев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье». Напряженная борьба закончилась в основное время матча со счетом 4:4, затем была дополнительная пятиминутка. Но судьба игры решилась по буллитам, где удача улыбнулась курганцам. Голы: Ранее хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу пермяков.
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