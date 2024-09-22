Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил в упорной борьбе команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили представители курганской команды.
«22 сентября ХК „Зауралье“ одержал победу над новичком лиги ХК „Олимпия“ из Кировской области. Счет матча 5:4 в пользу курганцев», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».
Напряженная борьба закончилась в основное время матча со счетом 4:4, затем была дополнительная пятиминутка. Но судьба игры решилась по буллитам, где удача улыбнулась курганцам.
Голы:
- 0:1 — Максим Пиков (Г. Сауков, Р. Шафеев, 19:59);
- 0:2 — Александр Федотов (А. Аксенов, М. Пиков, 29:31);
- 0:3 — Раис Шафеев (А. Федотов, Т. Пономарев, 32:03, бол.);
- 1:3 — Тимур Закиров (К. Тагиров; 37:44);
- 2:3 — Григорий Глебов (П. Тютнев, И. Ширяев, 40:58, б.бол.);
- 3:3 — Андрей Ерофеев (К. Шиафотдинов, И. Гавриленко, 41:17, бол.);
- 4:3 — Андрей Ерофеев (Е. Круженков, В. Антипин, 43:05);
- 4:4 — Сергей Яневский (45:53);
- 5:4 — Павел Тютнев (65:00, ПБ).
Ранее хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу пермяков.
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