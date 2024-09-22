Появилось видео с места ДТП в Турции, где перевернулась маршрутка с россиянами

Турецкие медики приехали на место ДТП, где в маршрутке были россияне
Видео с места аварии в Турции, где пострадали девять российских туристов, опубликовал telegram-канал Shot.
«На кадрах видно перевернутую маршрутку. На месте работают экстренные службы, прибывают кареты скорой помощи. Россияне ведут себя уверенно и передают приветы», — следует из видео на канале Shot.
Авария произошла 23 сентября в провинции Невшехир. Микроавтобус с 18 пассажирами, в том числе 15 иностранными туристами, перевернулся на пути обратно в Анталью после посещения Каппадокии. Среди туристов было девять россиян.
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