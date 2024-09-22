22 сентября 2024

Появилось видео с места ДТП в Турции, где перевернулась маршрутка с россиянами

© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие медики приехали на место ДТП, где в маршрутке были россияне
Турецкие медики приехали на место ДТП, где в маршрутке были россияне Фото:

Видео с места аварии в Турции, где пострадали девять российских туристов, опубликовал telegram-канал Shot.

«На кадрах видно перевернутую маршрутку. На месте работают экстренные службы, прибывают кареты скорой помощи. Россияне ведут себя уверенно и передают приветы», — следует из видео на канале Shot.

Авария произошла 23 сентября в провинции Невшехир. Микроавтобус с 18 пассажирами, в том числе 15 иностранными туристами, перевернулся на пути обратно в Анталью после посещения Каппадокии. Среди туристов было девять россиян. 

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Видео с места аварии в Турции, где пострадали девять российских туристов, опубликовал telegram-канал Shot. «На кадрах видно перевернутую маршрутку. На месте работают экстренные службы, прибывают кареты скорой помощи. Россияне ведут себя уверенно и передают приветы», — следует из видео на канале Shot. Авария произошла 23 сентября в провинции Невшехир. Микроавтобус с 18 пассажирами, в том числе 15 иностранными туристами, перевернулся на пути обратно в Анталью после посещения Каппадокии. Среди туристов было девять россиян. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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