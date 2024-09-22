22 сентября 2024

Белый дом: Байден не разрешил Украине удары американским оружием вглубь России

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Байден не одобрил удары ВСУ вглубь РФ
Байден не одобрил удары ВСУ вглубь РФ Фото:

Президент США Джо Байден не давал разрешения Украине на использование оружия страны для нанесения ударов по территории России. Слова американского лидера передали в пуле Белого дома.

«Нет», — коротко ответил Байден на вопрос о предоставлении такого разрешения. Слова президента передает корреспондент ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил опасение, что страны НАТО обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений, что может привести к их прямому вовлечению в украинский конфликт. Путин подчеркнул, что такие действия изменят суть конфликта и заставят Россию принимать решения в ответ на угрозы своей безопасности.

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Президент США Джо Байден не давал разрешения Украине на использование оружия страны для нанесения ударов по территории России. Слова американского лидера передали в пуле Белого дома. «Нет», — коротко ответил Байден на вопрос о предоставлении такого разрешения. Слова президента передает корреспондент ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее выразил опасение, что страны НАТО обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений, что может привести к их прямому вовлечению в украинский конфликт. Путин подчеркнул, что такие действия изменят суть конфликта и заставят Россию принимать решения в ответ на угрозы своей безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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