Белый дом: Байден не разрешил Украине удары американским оружием вглубь России

Президент США Джо Байден не давал разрешения Украине на использование оружия страны для нанесения ударов по территории России. Слова американского лидера передали в пуле Белого дома.
«Нет», — коротко ответил Байден на вопрос о предоставлении такого разрешения. Слова президента передает корреспондент ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин ранее выразил опасение, что страны НАТО обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных вооружений, что может привести к их прямому вовлечению в украинский конфликт. Путин подчеркнул, что такие действия изменят суть конфликта и заставят Россию принимать решения в ответ на угрозы своей безопасности.
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