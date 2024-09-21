CNN: Зеленский раскрыл ключевой пункт своего «плана победы»

Удары вглубь РФ являются ключевой частью «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. В этом он признался американским журналистам.
«Владимир Зеленский заявил — использовать ракеты большой дальности по целям внутри России является частью его „плана победы“, который он должен представить чиновникам в США на следующей неделе», — со ссылкой на заявление украинского лидера передает CNN. По данным СМИ, Зеленский подталкивает западных союзников к ослаблению ограничений на использование дальнобойного вооружения.
Ранее в интервью с Reuters, Зеленский возложил на Запад ответственность за итог противостояния с Россией. По словам лидера Украины, документ с новой концепцией победы в СВО будет передан в администрацию президента США в ближайшее время. В Москве отметили, что процесс, инициированный Зеленским, не имеет ничего общего с мирными переговорами, поэтому Кремль отказывается в этом участвовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что одобрение Западом ударов вглубь страны и вовсе приведет к вовлечению НАТО в конфликт.
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