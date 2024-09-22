В ЯНАО появились новые меры поддержки, а регион посетил Патриарх Кирилл: главные новости за неделю

В Салехарде побывал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он приезжал для проведения церемонии освящения Преображенского кафедрального собора. Помимо этого на Ямале установили новые меры поддержки. Они коснутся оленеводов и коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этих и других новостях, произошедших в ЯНАО за неделю с 16 по 22 сентября — в материале URA.RU.
Салехард посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Салехард. Он посетил Ямал, чтобы освятить Преображенский кафедральный собор Салехарда и провести литургию в новоосвященном соборе.
В аэропорту Предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ) встречали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. В столице округа перекрыли дороги города, чтобы Патриарх Кирилл смог провести церемонию.
Помимо Преображенского кафедрального собора, Предстоятель РПЦ побывал в Храме святых апостолов Петра и Павла. Он является старейшим собором в ЯНАО.
После его визита, туда доставили икону священномученика святителя Агафангела Преображенского. Иконна и частица мощей святителя, освещавшего Петропавловский храм, будут находиться там постоянно.
В ЯНАО введены новые меры поддержки
В Салехарде прошло 43-е заседание заксобрания ЯНАО. На нем были приняты новые меры поддержки КМНС. Так, например, с 1 января 2025 года наборы для возведения чума будут предоставляться после появления в семье второго ребенка, а студентам из семей кочевников возместят оплату за учебу в вузе, при условии, что их специальность актуальна для региона.
Также в ЯНАО дети-сироты получат возможность воспользоваться сертификатами на приобретение 30 оленей. Этот законопроект одобрили 20 депутатов, участвовавших в заседании регионального законодательного собрания.
Помимо этого, власти Ямала на 11% подняли цены за прием скота. Прежде оленеводы неоднократно высказывали недовольства низкими закупочными ценами на мясо и невозможностью вернуть субпродукты после сдачи оленей на убой. Теперь же внесенные дорожную карту КМНС изменения помогут оленеводам заказать услуги по убою и по-своему распоряжаться шкурами, в том числе камусом животных.
К тому же, четыре ямальских оленевода стали победителями гранта «Агростартап», направленного на поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в регионе. Они получат гранты в размере шести миллионов рублей.
Кадровые перестановки в ЯНАО
В ЯНАО расширяется институт общественных помощников уполномоченного по правам человека. В Лабытнанги на эту должность утвердили Марию Павлову, зарекомендовавшую себя, как опытного правозащитника, отлично знакомого с местными реалиями.
Также «Уренгойскую Городскую Сервисную Компанию» возглавил бывший топ-менеджер «Газпромбанка» и ВТБ Виктор Пирогов. Пока что он является временно исполняющим обязанности руководителя.
Помимо этого, осенью 2024 года пройдут выборы глав Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Ожидается, что заседание конкурсной комиссии будет проведено 15 октября. В этот же день комиссия и вынесет решение по итогам конкурса.
В ЯНАО поднимутся цены на проезд в общественном транспорте
В Салехарде цена на проезд в общественном транспорте с 1 октября вырастет до 26 рублей при безналичном и 29 рублей при наличном расчете. Стоимость месячного проездного билета для пассажиров, за исключением учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций составит 1450 рублей. Для школьников и студентов же цена такого проездного будет составлять 383 рубля.
Артюхов обозначил главные приоритеты ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 16 сентября провел заседание совета глав. На повестке стояли вопросы озеленения муниципалитетов, экономии воды и энергоресурсов, а также помощь Волновахе.
Сейчас мэры городов региона в первую очередь займутся посадкой деревьев и кустарников по рекомендациям ученых из Уральской лесотехнической академии и снижением энергозатрат и экономией расходов воды. Рекомендации разработают до конца 2024 года, а вот целевой показатель снижения объема потребления энергоресурсов устанавливается уже сейчас.
В Волноваху же только за этот год доставлено более 70 тонн грузов. В округе проведено около 780 мероприятий различной направленности, ямальские строители продолжают восстановление объектов инфраструктуры в районе.
Помимо этого, Артюхов выделил еще одну главную задачу — добыча триллионов кубометров трудноизвлекаемого газа. Сейчас извлечению этих запасов мешают технологические, налоговые и регуляторные ограничения, однако вся инфраструктура для их добычи и уже создана.
Расходы на национальную экономику Ямала к сентябрю составили 43,5 млрд рублей
В январе-сентябре 2024 года из расходной части бюджета Ямала освоены 249 млрд 489 млн рублей. Значительных затрат потребовала реализация проектов в рамках национальной экономики — на эти цели израсходованы более 43 млрд рублей из запланированных 101 млрд рублей.
На территории совхоза ЯНАО обнаружена опасная болезнь
На территории совхоза в Белоярске Приуральского района ЯНАО обнаружили бешенство. В связи с этим в совхозе «Байдарацкий» введен карантин. В настоящее время ветеринарной службой ЯНАО предпринимаются необходимые меры по устранению очага заражения.
Путин наградил орденами и медалями погибших в Волновахе ямальских строителей
Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества и медалями «За храбрость» погибших от обстрела реактивной артиллерии вооруженных сил Украины 5 июля. Они имели постоянную регистрацию на территории Чеченской республики, но работали в строительной компании «Гор-Строй» на Ямале. Именно от округа строители отправились восстанавливать объекты в Волновахе.
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