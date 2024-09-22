Гладков: три многоквартирных дома повреждены в Губкине после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о произошедшей атаке беспилотников на город Губкин. В результате атаки было повреждено остекление шести квартир в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.
«В результате падения БПЛА повреждены 10 легковых автомобилей и остекление 6 квартир в трёх многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
На текущий момент не сообщается о пострадавших в результате инцидента. Оперативные службы продолжают работу по уточнению информации и устранению последствий атаки.
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