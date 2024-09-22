22 сентября 2024

Гладков: три многоквартирных дома повреждены в Губкине после атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков заявил о работе оперативных служб на месте происшествия
Гладков заявил о работе оперативных служб на месте происшествия Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о произошедшей атаке беспилотников на город Губкин. В результате атаки было повреждено остекление шести квартир в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.

«В результате падения БПЛА повреждены 10 легковых автомобилей и остекление 6 квартир в трёх многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

На текущий момент не сообщается о пострадавших в результате инцидента. Оперативные службы продолжают работу по уточнению информации и устранению последствий атаки.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о произошедшей атаке беспилотников на город Губкин. В результате атаки было повреждено остекление шести квартир в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей. «В результате падения БПЛА повреждены 10 легковых автомобилей и остекление 6 квартир в трёх многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. На текущий момент не сообщается о пострадавших в результате инцидента. Оперативные службы продолжают работу по уточнению информации и устранению последствий атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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