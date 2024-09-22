Выполняя задачи на территории Авдеевки в ДНР, погиб следователь из Березовского (Свердловская область) Антон Григорьев. Мужчина отправился в зону СВО в апреле 2024 года в качестве добровольца. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Завтра город проводит в последний путь Героя. Выполняя задачи специальной военной операции на территории города Авдеевка Донецкой Народной Республики, погиб наш земляк Антон Олегович Григорьев... В последнем сообщении, отправленном матери 12 мая, написал: „У меня всё хорошо, уехал на боевое крещение, жив-здоров. Как смогу — позвоню“. Больше вестей от Антона не было», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Григорьев родился 2 марта 1990 года, получил образование по направлению «юриспруденция», работал следователем в прокуратуре и учился заочно в УрФУ на факультете философии. Все, кто его знал, запомнили доброту, начитанность, мужество и патриотичность мужчины.
Прощание пройдет 23 сентября. В 11:00 начнется панихида, отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища Березовского. В 12:30 начнется поминальный обед в кафе «Сели — Поели».
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