22 сентября 2024

Свердловский следователь погиб на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Григорьев погиб, выполняя боевые задачи в Авдеевке (архивное фото)
Антон Григорьев погиб, выполняя боевые задачи в Авдеевке (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выполняя задачи на территории Авдеевки в ДНР, погиб следователь из Березовского (Свердловская область) Антон Григорьев. Мужчина отправился в зону СВО в апреле 2024 года в качестве добровольца. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Завтра город проводит в последний путь Героя. Выполняя задачи специальной военной операции на территории города Авдеевка Донецкой Народной Республики, погиб наш земляк Антон Олегович Григорьев... В последнем сообщении, отправленном матери 12 мая, написал: „У меня всё хорошо, уехал на боевое крещение, жив-здоров. Как смогу — позвоню“. Больше вестей от Антона не было», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Григорьев родился 2 марта 1990 года, получил образование по направлению «юриспруденция», работал следователем в прокуратуре и учился заочно в УрФУ на факультете философии. Все, кто его знал, запомнили доброту, начитанность, мужество и патриотичность мужчины.

Прощание пройдет 23 сентября. В 11:00 начнется панихида, отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища Березовского. В 12:30 начнется поминальный обед в кафе «Сели — Поели».

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Выполняя задачи на территории Авдеевки в ДНР, погиб следователь из Березовского (Свердловская область) Антон Григорьев. Мужчина отправился в зону СВО в апреле 2024 года в качестве добровольца. Об этом сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Завтра город проводит в последний путь Героя. Выполняя задачи специальной военной операции на территории города Авдеевка Донецкой Народной Республики, погиб наш земляк Антон Олегович Григорьев... В последнем сообщении, отправленном матери 12 мая, написал: „У меня всё хорошо, уехал на боевое крещение, жив-здоров. Как смогу — позвоню“. Больше вестей от Антона не было», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Григорьев родился 2 марта 1990 года, получил образование по направлению «юриспруденция», работал следователем в прокуратуре и учился заочно в УрФУ на факультете философии. Все, кто его знал, запомнили доброту, начитанность, мужество и патриотичность мужчины. Прощание пройдет 23 сентября. В 11:00 начнется панихида, отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища Березовского. В 12:30 начнется поминальный обед в кафе «Сели — Поели».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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