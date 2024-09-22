ХМАО вошел в пятерку лидеров по количеству высокопроизводительных рабочих мест

ХМАО попал в пятерку рейтинга регионов России по доле производственного персонала, чья зарплата равна или превышает установленную величину порогового значения. Такие рабочие места называются высокопроизводительными и позволяют получать оплату труда, которая выше аналогичной в отрасли.
«К высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленную величину критерия… Работа на высокопроизводительном рабочем месте позволяет получать зарплату выше аналогичной в отрасли или в группе похожих предприятий… [Пятое место занял] Ханты-Мансийский автономный округ (524 высокопроизводительных мест на 1000 занятых в регионе)», — выяснили РИА Новости.
На четвертом месте расположилась Магаданская область, на третьем — Ненецкий автономный округ, а на втором — Чукотский автономный округ. Лидером рейтинга стал соседский регион — ЯНАО. Там 890 высокопроизводительных мест на 1000 занятых в регионе.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО выбыл из первой десятки лидеров по ситуации на рынке труда. Рейтинговый балл региона изменился менее, чем на 0,5, однако это повлияло на позицию округа.
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