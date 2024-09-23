Экс-зампред правительства Приморья Пархоменко арестована

23 сентября 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Елена Пархоменко, ранее уволенная со службы, была арестована за превышение полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший зампред правительства Приморья Елена Пархоменко арестована по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. «Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 октября 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда. Уголовное дело в отношении нее возбуждено по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Елена Пархоменко ранее курировала в регионе сферу ЖКХ, а также заведовала охраной окружающей среды. Отмечается, что со стороны главы региона Олега Кожемяко к Пархоменко и министру ЖКХ Приморья Владимиру Бабичу было много вопросов касаемо их работы, как и у жителей региона. По итогу они оба были уволены со своих должностей в октябре 2023 года. За последний месяц увеличилось число арестов чиновников за превышение должностных полномочий с их стороны. 12 сентября был арестован глава города Долгопрудного Владислав Юдин вместе со своей помощницей, передает 360.ru. Через день стало известно об аресте министра труда и социального развития Северной Осетии Алины Айдаровой, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший зампред правительства Приморья Елена Пархоменко арестована по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. «Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 октября 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда. Уголовное дело в отношении нее возбуждено по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Елена Пархоменко ранее курировала в регионе сферу ЖКХ, а также заведовала охраной окружающей среды. Отмечается, что со стороны главы региона Олега Кожемяко к Пархоменко и министру ЖКХ Приморья Владимиру Бабичу было много вопросов касаемо их работы, как и у жителей региона. По итогу они оба были уволены со своих должностей в октябре 2023 года. За последний месяц увеличилось число арестов чиновников за превышение должностных полномочий с их стороны. 12 сентября был арестован глава города Долгопрудного Владислав Юдин вместе со своей помощницей, передает 360.ru. Через день стало известно об аресте министра труда и социального развития Северной Осетии Алины Айдаровой, передает «Национальная служба новостей».