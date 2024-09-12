Главу Долгопрудного Юдина заключили под стражу за мошенничество

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Суд над Головиным. Пермь, арест, мвд, полиция, суд, конвой, заключенный
Тверской суд Москвы заключил Владислава Юдина под стражу Фото:

Главу Долгопрудного Владислава Юдина арестовали. Его обвиняют в мошенничестве, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юдина Владислава Юрьевича», — передает судебная пресс-служба в своем telegram-канале. Юдина обвиняют по двум статьям: превышение должностных полномочий и мошенничество.

Ранее его задержали. Суд обсуждал меру пресечения в отношении главы города Долгопрудный.

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Главу Долгопрудного Владислава Юдина арестовали. Его обвиняют в мошенничестве, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юдина Владислава Юрьевича», — передает судебная пресс-служба в своем telegram-канале. Юдина обвиняют по двум статьям: превышение должностных полномочий и мошенничество. Ранее его задержали. Суд обсуждал меру пресечения в отношении главы города Долгопрудный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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