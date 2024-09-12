Главу Долгопрудного Юдина заключили под стражу за мошенничество

12 сентября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Тверской суд Москвы заключил Владислава Юдина под стражу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Главу Долгопрудного Владислава Юдина арестовали. Его обвиняют в мошенничестве, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юдина Владислава Юрьевича», — передает судебная пресс-служба в своем telegram-канале. Юдина обвиняют по двум статьям: превышение должностных полномочий и мошенничество. Ранее его задержали. Суд обсуждал меру пресечения в отношении главы города Долгопрудный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу Долгопрудного Владислава Юдина арестовали. Его обвиняют в мошенничестве, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юдина Владислава Юрьевича», — передает судебная пресс-служба в своем telegram-канале. Юдина обвиняют по двум статьям: превышение должностных полномочий и мошенничество. Ранее его задержали. Суд обсуждал меру пресечения в отношении главы города Долгопрудный.