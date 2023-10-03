Куйвашев отреагировал на тайный договор Орлова с миллиардерами

Или «пощадил» экс-силовика?

03 октября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Согласно одной из версий, кандидатуру Гурарий Евгению Куйвашеву предложила его советница Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Грядущее назначение депутата Анны Гурарий спикером думы Екатеринбурга обрастает все новыми версиями. Один из источников URA.RU во власти сообщил, что номинирование начинающего политика в председатели — реакция губернатора Евгения Куйвашева на секретную договоренность мэра Алексея Орлова с крупным бизнесом. В то же время другой собеседник утверждает, что решающую роль в интриге сыграла неформальная пиарщица главы региона Аксана Панова — и сорвала возвышение депутата. О том, что Гурарий — абсолютно неожиданно для всего местного истеблишмента — возглавит думу, стало известно 13 сентября, когда Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». Отвечая на вопросы корреспондента, он говорил, что сам предложил Куйвашеву эту кандидатуру. И привел несколько аргументов. Один из них — уверенная победа Гурарий на выборах в округе №9, где она соперничала с опытным депутатом-«яблочником» Константином Киселевым. Кампанию Гурарий поддерживала группа «Синара», но инициатива выдвинуть ее принадлежит УрФУ, в вузе она руководит департаментом политологии и социологии. Алексей Орлов заявлял, что именно ему принадлежит идея назначить Гурарий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кандидатуру Гурарий до сих пор не утвердили. По официальной версии, ее согласовывают с администрацией президента РФ и УФСБ. «Идет процесс согласования», — еще раз сказал URA.RU Орлов днем 3 октября. По некоторым данным, примерно такой же ответ сам он получил накануне утром от Куйвашева. По словам первого источника URA.RU, решение назначить Гурарий якобы в действительности исходило от губернатора. Ему, отмечает собеседник, стало известно, что за его спиной Орлов уже все решил — вместе с УГМК, РМК и «Сима-лендом», которые помогли мэрии сократить фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и сформировать подконтрольную думу. «Их кандидатом был [экс-сотрудник УФСБ Сергей] Павленко», — поделился собеседник. Обсуждается также версия, что от идеи продвинуть Сергея Павленко на руководящий пост в какой-то момент отказалось само УФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Павленко избрался в думу по округу №24 (при поддержке «Сима-ленда»). Считается, что его выдвижение инициировало как раз ведомство, которому он отдал 20 лет. В составе спецподразделения «Альфа» Павленко участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома» и состоит в областной Общественной палате. Ранее URA.RU писало, что Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019-2022 и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко делился, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. Также известно, что что у Павленко хорошие взаимоотношения с РМК и ее руководством: холдинг поддерживает его общественные проекты. «Орлов с промышленниками все обсудил и решил, что спикером будет именно Павленко. Губернатор не мог на это не отреагировать. Вот и назвал фамилию Гурарий», — рассказал собеседник. О том, что Орлов еще на старте кампании действительно склонялся к кандидатуре Павленко, агентство уже писало — как и о том, что миллиардеры, узнав фамилию будущего председателя, высказывали возмущение. Сам Павленко говорил корреспонденту, что спикерских амбиций и разговоров на эту тему не имел. Новость по теме Миллиардеры упрекнули мэра Екатеринбурга, узнав фамилию будущего спикера думы Еще один источник URA.RU, заявил, что договоренностей с бизнесменами у Орлова не было. По его данным, Павленко и правда не желал становиться спикером, «его, можно сказать, тащили в это кресло». «Губернатор все прекрасно видел и просто не захотел Павленко мучить. И решил сделать спикером Гурарий», — объяснил инсайдер. Третий собеседник URA.RU заявил, что фамилию Гурарий предложила Панова, которая как минимум на определенном этапе избирательной кампании работала на оппонировавшего Орлову Кочеткова. Она вмешалась якобы для того, чтобы помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть на должность спикера промэрского депутата Алексея Вихарева, с которым у Пановой давние противоречия — еще со времен, когда она руководила изданием Znak.com (закрылось в апреле 2022 года). Источник URA.RU в окружении Чемезова заверил, что Вихарева тот не продвигал. И дал понять, что, по его данным, «ближе к истине» первая версия. Ожидается, что Гурарий официально назначат на заседании 10 октября. Хотя в мэрии допускают, что этот вопрос придется снова переносить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грядущее назначение депутата Анны Гурарий спикером думы Екатеринбурга обрастает все новыми версиями. Один из источников URA.RU во власти сообщил, что номинирование начинающего политика в председатели — реакция губернатора Евгения Куйвашева на секретную договоренность мэра Алексея Орлова с крупным бизнесом. В то же время другой собеседник утверждает, что решающую роль в интриге сыграла неформальная пиарщица главы региона Аксана Панова — и сорвала возвышение депутата. О том, что Гурарий — абсолютно неожиданно для всего местного истеблишмента — возглавит думу, стало известно 13 сентября, когда Орлов согласовал ее с кадровой комиссией «Единой России». Отвечая на вопросы корреспондента, он говорил, что сам предложил Куйвашеву эту кандидатуру. И привел несколько аргументов. Один из них — уверенная победа Гурарий на выборах в округе №9, где она соперничала с опытным депутатом-«яблочником» Константином Киселевым. Кампанию Гурарий поддерживала группа «Синара», но инициатива выдвинуть ее принадлежит УрФУ, в вузе она руководит департаментом политологии и социологии. Кандидатуру Гурарий до сих пор не утвердили. По официальной версии, ее согласовывают с администрацией президента РФ и УФСБ. «Идет процесс согласования», — еще раз сказал URA.RU Орлов днем 3 октября. По некоторым данным, примерно такой же ответ сам он получил накануне утром от Куйвашева. По словам первого источника URA.RU, решение назначить Гурарий якобы в действительности исходило от губернатора. Ему, отмечает собеседник, стало известно, что за его спиной Орлов уже все решил — вместе с УГМК, РМК и «Сима-лендом», которые помогли мэрии сократить фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и сформировать подконтрольную думу. «Их кандидатом был [экс-сотрудник УФСБ Сергей] Павленко», — поделился собеседник. Павленко избрался в думу по округу №24 (при поддержке «Сима-ленда»). Считается, что его выдвижение инициировало как раз ведомство, которому он отдал 20 лет. В составе спецподразделения «Альфа» Павленко участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома» и состоит в областной Общественной палате. Ранее URA.RU писало, что Павленко дружит с Алексеем Зиновьевым, возглавлявшим свердловское УФСБ в 2019-2022 и в настоящий момент проходящим службу в центральном аппарате ФСБ России. Знакомый Павленко делился, что тот учился вместе с Зиновьевым в вузе — вероятно, в новосибирском институте ФСБ. Также известно, что что у Павленко хорошие взаимоотношения с РМК и ее руководством: холдинг поддерживает его общественные проекты. «Орлов с промышленниками все обсудил и решил, что спикером будет именно Павленко. Губернатор не мог на это не отреагировать. Вот и назвал фамилию Гурарий», — рассказал собеседник. О том, что Орлов еще на старте кампании действительно склонялся к кандидатуре Павленко, агентство уже писало — как и о том, что миллиардеры, узнав фамилию будущего председателя, высказывали возмущение. Сам Павленко говорил корреспонденту, что спикерских амбиций и разговоров на эту тему не имел. Еще один источник URA.RU, заявил, что договоренностей с бизнесменами у Орлова не было. По его данным, Павленко и правда не желал становиться спикером, «его, можно сказать, тащили в это кресло». «Губернатор все прекрасно видел и просто не захотел Павленко мучить. И решил сделать спикером Гурарий», — объяснил инсайдер. Третий собеседник URA.RU заявил, что фамилию Гурарий предложила Панова, которая как минимум на определенном этапе избирательной кампании работала на оппонировавшего Орлову Кочеткова. Она вмешалась якобы для того, чтобы помешать политическому вице-губернатору Олегу Чемезову продвинуть на должность спикера промэрского депутата Алексея Вихарева, с которым у Пановой давние противоречия — еще со времен, когда она руководила изданием Znak.com (закрылось в апреле 2022 года). Источник URA.RU в окружении Чемезова заверил, что Вихарева тот не продвигал. И дал понять, что, по его данным, «ближе к истине» первая версия. Ожидается, что Гурарий официально назначат на заседании 10 октября. Хотя в мэрии допускают, что этот вопрос придется снова переносить.