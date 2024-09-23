23 сентября 2024

Гордума Челябинска на первом заседании избрала нового председателя

Сергей Буяков стал новым спикером гордумы Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
Сергей Буяков возглавил депутатов столицы Челябинской области на следующие пять лет Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Экс-депутат заксобранания Сергей Буяков избран председателем городском думы Челябинска нового состава. Его кандидатуру единогласно поддержали все присутствующие на заседании (35 из 37) народные избранники, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается избрать председателем городской думы Челябинска Буякова Сергея Николаевича. Большинством голосов он избран», — констатировал его предшественник на этом посту Андрей Шмидт. После чего поздравил преемника и предложил занять место в президиуме.

Новый состав гордумы Челябинска был избран 8 сентября. Среди депутатов 25 одномандатников и 12 «списочников». 31 депутат избраны при поддержке ЕР, трое от «Справедливой» России, по одному от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

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Экс-депутат заксобранания Сергей Буяков избран председателем городском думы Челябинска нового состава. Его кандидатуру единогласно поддержали все присутствующие на заседании (35 из 37) народные избранники, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается избрать председателем городской думы Челябинска Буякова Сергея Николаевича. Большинством голосов он избран», — констатировал его предшественник на этом посту Андрей Шмидт. После чего поздравил преемника и предложил занять место в президиуме. Новый состав гордумы Челябинска был избран 8 сентября. Среди депутатов 25 одномандатников и 12 «списочников». 31 депутат избраны при поддержке ЕР, трое от «Справедливой» России, по одному от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».
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