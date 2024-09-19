Кто вошел в гордуму Челябинска после осенних выборов

Новый состав челябинской думы полностью сформирован к 18 сентября

19 сентября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Зал заседаний челябинской думы готов принять депутатов нового созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Спустя полторы недели после выборов 7—8 сентября городскую думу Челябинска можно считать полностью сформированной. Фамилии нескольких депутатов, прошедших в нее по партийным спискам, буду оглашены через несколько дней — но это уже формальность. Полный список народных избранников — в материале URA.RU. Одномандатные округа Центральный район Участник СВО, полковник полиции в отставке Евгений Ботов (ЕР)

Действующий депутат гордумы, бизнесмен Кирилл Матвеев (ЕР) Курчатовский район Участник СВО, десантник, майор Артем Барбашин (ЕР)

Действующий депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев (ЕР)

Замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорь Латыпов (ЕР)

Топ-менеджер строительной компании «Легион» Сергей Григорьев (ЕР)

Действующий депутат гордумы Челябинска Александр Галкин («Справедливая Россия») Калининский район Главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий (ЕР)

Депутат Калининского райсовета Илья Исайчук (ЕР)

Депутат Калининского райсовета Денис Лапотышкин (ЕР)

Депутат Калининского райсовета Анна Мадаминова («Справедливая Россия») Тракторозаводский район Действующий депутат гордумы, бизнесмен Виген Мхитарян (ЕР)

Действующий депутат гордумы, коммунальщик Кирилл Ветхов (ЕР)

Депутат Тракторозаводского райсовета Роман Муратчин (ЕР)

Бизнесмен Юрий Скалунов, сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала Скалунова (ЕР) Ленинский район Профсоюзный лидер Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), действующий депутат гордумы Михаил Гризодуб (ЕР)

Гендиректор компании «Кемма» Иван Горнов (ЕР)

Директор завода напитков «Ниагара» Олег Толмачев (ЕР)

Исполнительный директор компании «Профит» Виталий Родионов (ЕР) Советский район Участник СВО Сергей Бормотов (ЕР)

Действующий депутат гордумы, почетный гражданин Челябинска Виталий Рыльских (ЕР)

Действующий депутат гордумы Александр Назаров, швейная фабрика «Силуэт» (ЕР) Металлургический район Глава благотворительного фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова (ЕР)

Председатель Металлургического райсовета Алексей Четвернин (ЕР)

Депутат Металлургического райсовета, ООО «Пятый автобусный парк» Станислав Новичихин (ЕР) Партийные списки «Единую Россию» будут представлять замдиректора ООО ТД «Промышленная инвестиционная компания» Александр Спицын, директор по организации продаж банка «УБРиР» Татьяна Морозова, замдиректора «Челябинского цинкового завода» Олег Осипенко, помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске Максим Зубков, участник СВО Илья Новосельцев, гендиректор руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» Владимир Бодров. А Сергей Буяков, которому прочат место председателя думы, уже сдал мандат регионального парламента. ЛДПР в думе будет представлять руководитель регионального центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов. КПРФ — помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, второй секретарь Челябинского обкома Александр Андреев. Председатель отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг сообщил, что третьим эсером в думе станет Ксения Морозова. Она юрист регионального отделения партии и помощник лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга. «Новые люди» остановили свой выбор на бизнесмене Денисе Лезине. Ради него отказался от причитающегося ему мандата глава областной организации партии, экс-депутат Госдумы Максим Гулин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя полторы недели после выборов 7—8 сентября городскую думу Челябинска можно считать полностью сформированной. Фамилии нескольких депутатов, прошедших в нее по партийным спискам, буду оглашены через несколько дней — но это уже формальность. Полный список народных избранников — в материале URA.RU. Центральный район Курчатовский район Калининский район Тракторозаводский район Ленинский район Советский район Металлургический район «Единую Россию» будут представлять замдиректора ООО ТД «Промышленная инвестиционная компания» Александр Спицын, директор по организации продаж банка «УБРиР» Татьяна Морозова, замдиректора «Челябинского цинкового завода» Олег Осипенко, помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске Максим Зубков, участник СВО Илья Новосельцев, гендиректор руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» Владимир Бодров. А Сергей Буяков, которому прочат место председателя думы, уже сдал мандат регионального парламента. ЛДПР в думе будет представлять руководитель регионального центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов. КПРФ — помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, второй секретарь Челябинского обкома Александр Андреев. Председатель отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг сообщил, что третьим эсером в думе станет Ксения Морозова. Она юрист регионального отделения партии и помощник лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга. «Новые люди» остановили свой выбор на бизнесмене Денисе Лезине. Ради него отказался от причитающегося ему мандата глава областной организации партии, экс-депутат Госдумы Максим Гулин.