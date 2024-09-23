Суд продлил Шарлоту* арест на месяц

Певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на месяц продлили арест. На данный момент ожидается обвинительное заключение от прокуратуры, также позже самарский суд по существу рассмотрит уголовное дело артиста, сообщил отец подозреваемого Валерий.
«В Самаре суд продлил арест Шарлоту на месяц», — заявил отец артиста, информацию передает ТАСС. Сейчас в суде ожидают обвинительное заключение прокуратуры в отношении певца.
Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов 23 июля, передает 360.ru. Артист обвиняется по трем уголовным делам, два из которых касаются реабилитации нацизма, а одно — оскорбления чувств верующих. Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Суд неоднократно отказывал в его ходатайствах об изменении меры пресечения на более мягкую.
В июле 2024 года Кировский районный суд Самары принял решение продлить арест певца до 23 сентября. Таким образом, Шарлот продолжит находиться под стражей в ожидании дальнейшего разбирательства по его делам.
*Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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