Челябинский байкер, выигравший в лотерею, потратит деньги на автомобиль для жены

Выигранные деньги байкер планирует потратить на покупку нового автомобиля жене Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Байкер из Челябинской области Ян Петров, выигравший в лотерею более 1,2 млн рублей, потратит выигрыш на покупку автомобиля для жены. По его признанию, именно номер ее старого автомобиля стал для него победным.

«Утром во время завтрака проверил результаты тиража. В одном из билетов высветился крупный выигрыш, и я сразу же повернул телефон к жене. Кстати, счастливым оказался тот, который я выбрал по номеру ее авто. Супруга как раз мечтала о новой машине, поэтому на выигранные деньги купим ей иномарку», — приводит слова Петров пресс-служба «Столото».

Мужчина счастлив выиграть приз. Он пожелал всем участникам верить в чудо.

Байкер купил несколько лотерейных билетов. Их номера соответствовали номерам автомобилей членов его семьи. Один из них и стал выигрышным. Сумма выигрыша составила 1 250 00 рублей.