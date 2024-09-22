Челябинец сорвал куш в лотерею
Байкер из Челябинской области Ян Петров выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Чтобы себя развлечь, мужчина не только катается на спортбайке, но и по совету тещи начал участвовать в розыгрышах „Русского лото“. И уже спустя несколько месяцев в ходе 1545-го тиража Ян выиграл 1 250 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Байкер купил билеты с номерами, которые соответствовали номерам автомобилей членов его семьи. Один из них и принес ему удачу.
Ян Петров выиграл 1 250 000 рублей в лотерею
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