22 сентября 2024

Челябинский байкер выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень , лотерея, русское лото, лотереи, государственные лотереи
Челябинец сорвал куш в лотерею Фото:

Байкер из Челябинской области Ян Петров выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Чтобы себя развлечь, мужчина не только катается на спортбайке, но и по совету тещи начал участвовать в розыгрышах „Русского лото“. И уже спустя несколько месяцев в ходе 1545-го тиража Ян выиграл 1 250 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Байкер купил билеты с номерами, которые соответствовали номерам автомобилей членов его семьи. Один из них и принес ему удачу.

Ян Петров выиграл 1 250 000 рублей в лотерею
Ян Петров выиграл 1 250 000 рублей в лотерею
Фото:

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Байкер из Челябинской области Ян Петров выиграл в лотерею более 1,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Чтобы себя развлечь, мужчина не только катается на спортбайке, но и по совету тещи начал участвовать в розыгрышах „Русского лото“. И уже спустя несколько месяцев в ходе 1545-го тиража Ян выиграл 1 250 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Байкер купил билеты с номерами, которые соответствовали номерам автомобилей членов его семьи. Один из них и принес ему удачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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