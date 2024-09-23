Картаполов: в трех российских регионах начнут приходить электронные повестки

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Доброволец СВО. Челябинск , повестка в военкомат
В трех регионах РФ будут отправлять как бумажные, так и электронные повестки Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

В предстоящий осенний призыв в трех российских регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных. В Рязанской области, республике Марий-Эл и на Сахалине призывникам будут приходить электронные повестки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных. Это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал Картаполов в разговоре с «Интерфаксом». Там будут приходить как электронные, так и бумажные повестки. В остальных регионах, добавил он, уведомлять призывников будут только в бумажном варианте. Картаполов обозначил, что к началу следующего года надо сделать так, чтобы реестр функционировал полностью.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о введении единого реестра военнообязанных. В рамках данной инициативы повестки планируют рассылать также через портал «Госуслуги». В Минцифры озвучивали, как сайт реестра работает в настоящий момент, передает «Национальная служба новостей». В этом году осенний военный призыв проводится с 1 октября по 31 декабря, сообщает 360.RU.

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В предстоящий осенний призыв в трех российских регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных. В Рязанской области, республике Марий-Эл и на Сахалине призывникам будут приходить электронные повестки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных. Это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал Картаполов в разговоре с «Интерфаксом». Там будут приходить как электронные, так и бумажные повестки. В остальных регионах, добавил он, уведомлять призывников будут только в бумажном варианте. Картаполов обозначил, что к началу следующего года надо сделать так, чтобы реестр функционировал полностью. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о введении единого реестра военнообязанных. В рамках данной инициативы повестки планируют рассылать также через портал «Госуслуги». В Минцифры озвучивали, как сайт реестра работает в настоящий момент, передает «Национальная служба новостей». В этом году осенний военный призыв проводится с 1 октября по 31 декабря, сообщает 360.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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