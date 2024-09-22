22 сентября 2024

В челябинских городах прогнозируют снег

Первым из челябинских городов под снегом окажется Златоуст
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег в Златоусте синоптики обещают 23 сентября
Первый снег в Златоусте синоптики обещают 23 сентября Фото:

В Златоусте Челябинской области 23 сентября ожидается первый снег. Синоптики пообещали, что в числе осадков ожидается и дождь.

«23 сентября в Златоусте пасмурно, небольшие осадки. В первой половине дня порывы ветра от 10 до 14 метров в секунду, температура воздуха составит от 2 до 8 градусов», — сообщается на Gismeteo.

Ранее специалисты регионального гидрометеоцентра предупредили о заморозках до минус пяти градусов. Похолодание спрогнозировали в ночь с 23 на 24 сентября. В областном центре при этом первый снег с дождем ожидается 19 и 20 октября.

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В Златоусте Челябинской области 23 сентября ожидается первый снег. Синоптики пообещали, что в числе осадков ожидается и дождь. «23 сентября в Златоусте пасмурно, небольшие осадки. В первой половине дня порывы ветра от 10 до 14 метров в секунду, температура воздуха составит от 2 до 8 градусов», — сообщается на Gismeteo. Ранее специалисты регионального гидрометеоцентра предупредили о заморозках до минус пяти градусов. Похолодание спрогнозировали в ночь с 23 на 24 сентября. В областном центре при этом первый снег с дождем ожидается 19 и 20 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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