В челябинских городах прогнозируют снег

Первый снег в Златоусте синоптики обещают 23 сентября
В Златоусте Челябинской области 23 сентября ожидается первый снег. Синоптики пообещали, что в числе осадков ожидается и дождь.
«23 сентября в Златоусте пасмурно, небольшие осадки. В первой половине дня порывы ветра от 10 до 14 метров в секунду, температура воздуха составит от 2 до 8 градусов», — сообщается на Gismeteo.
Ранее специалисты регионального гидрометеоцентра предупредили о заморозках до минус пяти градусов. Похолодание спрогнозировали в ночь с 23 на 24 сентября. В областном центре при этом первый снег с дождем ожидается 19 и 20 октября.
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