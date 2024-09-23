Baza: на кухне семьи, отравившейся пельменями, были разбросаны пестициды

23 сентября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

После ужина пельменями в Красноярском крае погибло четверо детей, пишет Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей На кухне у семьи, чьи дети погибли после ужина пельменями в Красноярском крае, были обнаружены пестициды. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды», — говорится в сообщении. По одной из версий, родители могли случайно перепутать приправу во время готовки пельменей и вместо соли добавить в еду ядовитые вещества. В ходе обысков в квартире семьи следователи нашли большое количество пестицидов и антибиотиков для животных, они находились, в том числе, на кухне, где семья ужинала. Сейчас продукты находятся на экспертизе. Вечером 21 сентября семья купила продукты в местном магазине «Олимп» в Красной Сопке Красноярского края. Позже Россельхознадзор выяснил, что торговая точка работала с нарушениями ветеринарных требований, передает «Национальная служба новостей». Из-за сильного отравления погибли четверо детей. Сегодня в сознание пришли двое родителей, они находятся на допросе, пишет RT. По словам отца, он успел принять таблетку, когда почувствовал неприятные симптомы, однако она ему не помогла. По факту случившегося СК завел уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности», передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На кухне у семьи, чьи дети погибли после ужина пельменями в Красноярском крае, были обнаружены пестициды. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды», — говорится в сообщении. По одной из версий, родители могли случайно перепутать приправу во время готовки пельменей и вместо соли добавить в еду ядовитые вещества. В ходе обысков в квартире семьи следователи нашли большое количество пестицидов и антибиотиков для животных, они находились, в том числе, на кухне, где семья ужинала. Сейчас продукты находятся на экспертизе. Вечером 21 сентября семья купила продукты в местном магазине «Олимп» в Красной Сопке Красноярского края. Позже Россельхознадзор выяснил, что торговая точка работала с нарушениями ветеринарных требований, передает «Национальная служба новостей». Из-за сильного отравления погибли четверо детей. Сегодня в сознание пришли двое родителей, они находятся на допросе, пишет RT. По словам отца, он успел принять таблетку, когда почувствовал неприятные симптомы, однако она ему не помогла. По факту случившегося СК завел уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности», передает 360.ru.