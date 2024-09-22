22 сентября 2024

Челябинский губернатор Текслер определился с новыми заместителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, текслер алексей
В команде челябинского губернатора Алексея Текслера произошли изменения Фото:

Первыми заместителями губернатора Челябинской области Алексей Текслера после прошедших 7—8 сентября выборов главы региона станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров. Об этом сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве региона.

Перечень вице-губернаторов выглядит так:

  • Андрей Фалейчик
  • Вадим Евдокимов
  • Роман Воллерт
  • Алексей Фартыгин
  • Александр Козлов
  • Татьяна Кучиц
  • Алексей Кобылин
  • Александр Лазарев

В новой структуре правительства, как и раньше, два первых зама. Однако в нем нет вице-губернаторов Сергея Сушкова и Александра Богашова. Также, по информации URA.RU, куратор внутренней политики Анатолий Векшин уходит в отпуск, из которого может не вернуться. Его полномочия перейдут к Воллерту. Алексей Кобылин будет совмещать полномочия вице-губернатора и пост министра сельского хозяйства региона.

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Первыми заместителями губернатора Челябинской области Алексей Текслера после прошедших 7—8 сентября выборов главы региона станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров. Об этом сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве региона. Перечень вице-губернаторов выглядит так: В новой структуре правительства, как и раньше, два первых зама. Однако в нем нет вице-губернаторов Сергея Сушкова и Александра Богашова. Также, по информации URA.RU, куратор внутренней политики Анатолий Векшин уходит в отпуск, из которого может не вернуться. Его полномочия перейдут к Воллерту. Алексей Кобылин будет совмещать полномочия вице-губернатора и пост министра сельского хозяйства региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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