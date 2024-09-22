Челябинский губернатор Текслер определился с новыми заместителями

23 сентября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

В команде челябинского губернатора Алексея Текслера произошли изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первыми заместителями губернатора Челябинской области Алексей Текслера после прошедших 7—8 сентября выборов главы региона станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров. Об этом сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве региона. Перечень вице-губернаторов выглядит так: Андрей Фалейчик

Вадим Евдокимов

Роман Воллерт

Алексей Фартыгин

Александр Козлов

Татьяна Кучиц

Алексей Кобылин

Александр Лазарев В новой структуре правительства, как и раньше, два первых зама. Однако в нем нет вице-губернаторов Сергея Сушкова и Александра Богашова. Также, по информации URA.RU, куратор внутренней политики Анатолий Векшин уходит в отпуск, из которого может не вернуться. Его полномочия перейдут к Воллерту. Алексей Кобылин будет совмещать полномочия вице-губернатора и пост министра сельского хозяйства региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первыми заместителями губернатора Челябинской области Алексей Текслера после прошедших 7—8 сентября выборов главы региона станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров. Об этом сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве региона. Перечень вице-губернаторов выглядит так: В новой структуре правительства, как и раньше, два первых зама. Однако в нем нет вице-губернаторов Сергея Сушкова и Александра Богашова. Также, по информации URA.RU, куратор внутренней политики Анатолий Векшин уходит в отпуск, из которого может не вернуться. Его полномочия перейдут к Воллерту. Алексей Кобылин будет совмещать полномочия вице-губернатора и пост министра сельского хозяйства региона.