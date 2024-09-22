Челябинский губернатор Текслер определился с новыми заместителями

Первыми заместителями губернатора Челябинской области Алексей Текслера после прошедших 7—8 сентября выборов главы региона станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров. Об этом сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве региона.
Перечень вице-губернаторов выглядит так:
- Андрей Фалейчик
- Вадим Евдокимов
- Роман Воллерт
- Алексей Фартыгин
- Александр Козлов
- Татьяна Кучиц
- Алексей Кобылин
- Александр Лазарев
В новой структуре правительства, как и раньше, два первых зама. Однако в нем нет вице-губернаторов Сергея Сушкова и Александра Богашова. Также, по информации URA.RU, куратор внутренней политики Анатолий Векшин уходит в отпуск, из которого может не вернуться. Его полномочия перейдут к Воллерту. Алексей Кобылин будет совмещать полномочия вице-губернатора и пост министра сельского хозяйства региона.
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