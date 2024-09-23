Соловьев предложил создать ставку Верховного главнокомандующего

23 сентября 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев предложил вернуть в России ставку Верховного главнокомандующего Фото: Илья Московец © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев предложил создать ставку Верховного главнокомандующего. Об этом журналист заявил в ходе своей программы. «Давайте переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного главнокомандующего [надо принимать решение]. Я понимаю, что не по моей зарплате такое говорить, но давайте брать лучшее, что у нас было в опыте военных эпох», — подчеркнул Соловьев в прямом эфире на «России 1». Ставка Верховного главнокомандующего — орган высшего полевого управления войсками, введенный в годы Первой мировой войны. Во времена Великой Отечественной войны был сформирован другой чрезвычайный орган высшего военного управления — ставка Верховного главнокомандования. Основная задача, которая стояла перед ней, — стратегическое руководство войсками, их координация и контроль над проведением военных операций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Владимир Соловьев предложил создать ставку Верховного главнокомандующего. Об этом журналист заявил в ходе своей программы. «Давайте переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного главнокомандующего [надо принимать решение]. Я понимаю, что не по моей зарплате такое говорить, но давайте брать лучшее, что у нас было в опыте военных эпох», — подчеркнул Соловьев в прямом эфире на «России 1». Ставка Верховного главнокомандующего — орган высшего полевого управления войсками, введенный в годы Первой мировой войны. Во времена Великой Отечественной войны был сформирован другой чрезвычайный орган высшего военного управления — ставка Верховного главнокомандования. Основная задача, которая стояла перед ней, — стратегическое руководство войсками, их координация и контроль над проведением военных операций.