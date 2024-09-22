Осужденный за госизмену челябинец пытался оспорить приговор

Осужденный на 13 лет за госизмену челябинец пытался оспорить приговор. Как сообщили URA.RU 23 сентября в пресс-службе УФСБ по региону, вердикт оставили без изменений.
«Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Центрального окружного военного суда (Екатеринбург), который 1 марта текущего года признал жителя Челябинской области виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Таким образом, вступило в законную силу постановление суда первой инстанции, согласно которому указанный гражданин был признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Также челябинец должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания его на три года лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов.
Мужчина был задержан сотрудниками челябинского УФСБ. Предварительно, он оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности против безопасности РФ. Он передавал сведения о частичной мобилизации и пропагандировал среди жителей добровольную сдачу в плен ВСУ. В социальных сетях мужчина призывал к совершению террористического акта.
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