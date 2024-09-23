Reuters: в Иране запретили устройства связи после кибератаки по «Хезболле»

23 сентября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Сотрудникам КСИР запрещено пользоваться средствами связи, пишет Reuters Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Элитный Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ввел запрет на использование устройств связи своими бойцами после кибератаки против ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников Службы безопасности Ирана. «КСИР Ирана приказал всем своим членам прекратить использование любых устройств связи», — говорится в материале. По словам одного из чиновников, КСИР проводят проверку всех устройств, которые производятся в стране или завозятся из Китая и России. В Ливане произошла массовая кибератака 17 и 18 сентября, в результате которой у всех членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, рации, смартфоны, ноутбуки и другая техника. Во время второй волны взрывов погибли 20 человек и более 450 получили ранения. В МИД Ливана в произошедшем обвинили Израиль. Глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что Израиль своей кибератакой пересек все красные линии. По его словам, действия Тель-Авива можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Элитный Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ввел запрет на использование устройств связи своими бойцами после кибератаки против ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников Службы безопасности Ирана. «КСИР Ирана приказал всем своим членам прекратить использование любых устройств связи», — говорится в материале. По словам одного из чиновников, КСИР проводят проверку всех устройств, которые производятся в стране или завозятся из Китая и России. В Ливане произошла массовая кибератака 17 и 18 сентября, в результате которой у всех членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, рации, смартфоны, ноутбуки и другая техника. Во время второй волны взрывов погибли 20 человек и более 450 получили ранения. В МИД Ливана в произошедшем обвинили Израиль. Глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что Израиль своей кибератакой пересек все красные линии. По его словам, действия Тель-Авива можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны.