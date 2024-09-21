21 сентября 2024

В Челябинске грузовик Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку. Видео

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Авария произошла, когда водитель сдавал назад (фото из архива) Фото:

В Челябинске 22 сентября водитель грузовика Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку в районе дома 13 по улице 250 лет Челябинску. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

«Водитель, управляя автомобилем Ford Transit, в 14:05 сдавал назад и совершил наезд на женщину 1953 года рождения. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Причины смертельной аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдайте правила и не отвлекаться на гаджеты.

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В Челябинске 22 сентября водитель грузовика Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку в районе дома 13 по улице 250 лет Челябинску. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. «Водитель, управляя автомобилем Ford Transit, в 14:05 сдавал назад и совершил наезд на женщину 1953 года рождения. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте», — отмечают в пресс-службе ведомства. Причины смертельной аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдайте правила и не отвлекаться на гаджеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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