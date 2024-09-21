В Челябинске грузовик Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку. Видео

22 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Авария произошла, когда водитель сдавал назад (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 22 сентября водитель грузовика Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку в районе дома 13 по улице 250 лет Челябинску. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. «Водитель, управляя автомобилем Ford Transit, в 14:05 сдавал назад и совершил наезд на женщину 1953 года рождения. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте», — отмечают в пресс-службе ведомства. Причины смертельной аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдайте правила и не отвлекаться на гаджеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 22 сентября водитель грузовика Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку в районе дома 13 по улице 250 лет Челябинску. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. «Водитель, управляя автомобилем Ford Transit, в 14:05 сдавал назад и совершил наезд на женщину 1953 года рождения. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте», — отмечают в пресс-службе ведомства. Причины смертельной аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдайте правила и не отвлекаться на гаджеты.