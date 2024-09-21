Авария произошла, когда водитель сдавал назад (фото из архива)
В Челябинске 22 сентября водитель грузовика Ozon насмерть задавил 71-летнюю пенсионерку в районе дома 13 по улице 250 лет Челябинску. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
«Водитель, управляя автомобилем Ford Transit, в 14:05 сдавал назад и совершил наезд на женщину 1953 года рождения. Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Причины смертельной аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдайте правила и не отвлекаться на гаджеты.
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