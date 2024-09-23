В Одессе задержали группу, которая планировала захватить власть в городе

23 сентября 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

СБУ задержала группу людей, пытавшихся захватить власть в Одессе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Одессе была задержана группа из нескольких человек, которые пытались захватить власть в городе. При себе у них имелись огнестрельное оружие и бронежилеты. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). «У задержанных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами», — передает telegram-канал СБУ. В том числе, были конфискованы бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение. Из материалов дела также следует, что обвиняемые могли завербовать более 20 человек. Против них возбуждено уголовное дело за захват государственной власти, за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и создание незаконных военизированных формирований. На данный момент обвиняемые находятся в СИЗО, им грозит до 10 лет колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе была задержана группа из нескольких человек, которые пытались захватить власть в городе. При себе у них имелись огнестрельное оружие и бронежилеты. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). «У задержанных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами», — передает telegram-канал СБУ. В том числе, были конфискованы бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение. Из материалов дела также следует, что обвиняемые могли завербовать более 20 человек. Против них возбуждено уголовное дело за захват государственной власти, за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя и создание незаконных военизированных формирований. На данный момент обвиняемые находятся в СИЗО, им грозит до 10 лет колонии строгого режима.