Подростков в свердловском детском центре избили с подачи учителя

23 сентября 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Скандальный ролик был снят в СРЦН Талицы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подростки избили троих младшеклассников в социально-реабилитационном центре (СРЦН) в поселке Пионерском (Талица) якобы с подачи одного из педагогов. Причиной могло стать то, что пострадавшие не ходили на занятия. Об этом URA.RU рассказал знакомый одного из избитых юношей. «Мне сказали, что их избили за то, что они якобы не ходили на уроки. Старшеклассников об этом попросила какая-то учительница. Правда это или нет, пока не знаю», — сказал собеседник агентства. URA.RU удалось связаться с директором учреждения Светланой Шушариной, но та заявила, что пока не может дать комментарий — в СРЦН сейчас идет прокурорская проверка. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Ролик, на котором подростки избивают детей, появился в соцсетях вечером 22 сентября. На кадрах двое по очереди бьют по голове и туловищу младшеклассников. Одного из пострадавших оппоненты заставляют найти для них телефон. Второго бьют за пропуск занятий. Сам он на видео говорит, что претензий ни к кому не имеет. После этого в региональной прокуратуре сообщили, что начали проверку. «Сотрудники дадут оценку работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Будут проверены доводы о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий», — заявили URA.RU в ведомстве. В свердловском СКР сообщили, что ведут проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Пострадавших отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Похожий скандал в СРЦН произошел четыре года назад. Тогда старшеклассники якобы избили ребенка с расстройством. Дети, как рассказал URA.RU отец пострадавшего, считали, что «он ничего не понимает». После этого мужчина забрал ребенка из центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки избили троих младшеклассников в социально-реабилитационном центре (СРЦН) в поселке Пионерском (Талица) якобы с подачи одного из педагогов. Причиной могло стать то, что пострадавшие не ходили на занятия. Об этом URA.RU рассказал знакомый одного из избитых юношей. «Мне сказали, что их избили за то, что они якобы не ходили на уроки. Старшеклассников об этом попросила какая-то учительница. Правда это или нет, пока не знаю», — сказал собеседник агентства. URA.RU удалось связаться с директором учреждения Светланой Шушариной, но та заявила, что пока не может дать комментарий — в СРЦН сейчас идет прокурорская проверка. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Ролик, на котором подростки избивают детей, появился в соцсетях вечером 22 сентября. На кадрах двое по очереди бьют по голове и туловищу младшеклассников. Одного из пострадавших оппоненты заставляют найти для них телефон. Второго бьют за пропуск занятий. Сам он на видео говорит, что претензий ни к кому не имеет. После этого в региональной прокуратуре сообщили, что начали проверку. «Сотрудники дадут оценку работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. Будут проверены доводы о том, что телесные повреждения причинены по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий», — заявили URA.RU в ведомстве. В свердловском СКР сообщили, что ведут проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Пострадавших отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Похожий скандал в СРЦН произошел четыре года назад. Тогда старшеклассники якобы избили ребенка с расстройством. Дети, как рассказал URA.RU отец пострадавшего, считали, что «он ничего не понимает». После этого мужчина забрал ребенка из центра.