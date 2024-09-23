На границе ЯНАО и ХМАО пошел мокрый снег (фото из архива)
В южной части ЯНАО 23 сентября пошел первый снег. Снежинки пролетают, но на земле тают, сообщают очевидцы в социальной сети.
«Светофор на Карамовском посту. Снег хлопьями валит, не ложится, тает, но идет. На улице +1», — сообщил местный водитель на видео, опубликованном в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».
Ранее URA.RU рассказало, что 23 сентября в округе температура воздуха опустится до нулевых значений. Прогнозируется снег с дождем.
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