В Челябинской области выпал снег. Фото

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Первый снег в Челябинской области обнаружили утром 23 сентября
Первый снег в Челябинской области обнаружили утром 23 сентября Фото:

На Дальнем Таганае в национальном парке «Таганай», расположенном под Златоустом Челябинской области, ночью 22 сентября выпал снег. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Репетиция зимы состоялась минувшей ночью на Дальнем Таганае. По традиции, эта вершина первой встречает смену времен год», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозировали, что первый снег пойдет под Златоустом 23 сентября. Также региональный гидрометеоцентр предупреждал о заморозках до минус пяти градусов.

Ночью окрестности приюта «Метеостанция» замело снегом
Ночью окрестности приюта «Метеостанция» замело снегом
Фото:
Синоптики обещают снег в Златоусте 23 сентября
Синоптики обещают снег в Златоусте 23 сентября
Фото:

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На Дальнем Таганае в национальном парке «Таганай», расположенном под Златоустом Челябинской области, ночью 22 сентября выпал снег. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе нацпарка. «Репетиция зимы состоялась минувшей ночью на Дальнем Таганае. По традиции, эта вершина первой встречает смену времен год», — говорится в сообщении. Синоптики прогнозировали, что первый снег пойдет под Златоустом 23 сентября. Также региональный гидрометеоцентр предупреждал о заморозках до минус пяти градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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