Первый снег в Челябинской области обнаружили утром 23 сентября
На Дальнем Таганае в национальном парке «Таганай», расположенном под Златоустом Челябинской области, ночью 22 сентября выпал снег. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе нацпарка.
«Репетиция зимы состоялась минувшей ночью на Дальнем Таганае. По традиции, эта вершина первой встречает смену времен год», — говорится в сообщении.
Синоптики прогнозировали, что первый снег пойдет под Златоустом 23 сентября. Также региональный гидрометеоцентр предупреждал о заморозках до минус пяти градусов.
Ночью окрестности приюта «Метеостанция» замело снегом
Синоптики обещают снег в Златоусте 23 сентября
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