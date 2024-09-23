В Кремле отреагировали на план победы Зеленского

Песков: Россия сдержанно относится к плану победы Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия отреагирует на план Зеленского, когда появится официальная информация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле сдержанно относятся к слухам о том, что украинский лидер Владимир Зеленский представил в США свой план победы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия отреагирует, когда появится официальная информация об этом.

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Мы изучим его, когда появится официальная информация. Пока получаем много противоречивой информации, поэтому относимся сдержанно», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленский заявил, что создает план переговоров с Россией. Он сказал, что Киев должен выражать готовность к переговорам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле сдержанно относятся к слухам о том, что украинский лидер Владимир Зеленский представил в США свой план победы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия отреагирует, когда появится официальная информация об этом. «Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Мы изучим его, когда появится официальная информация. Пока получаем много противоречивой информации, поэтому относимся сдержанно», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленский заявил, что создает план переговоров с Россией. Он сказал, что Киев должен выражать готовность к переговорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...