Зеленский заявил о подготовке плана переговоров с Россией

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Зеленский собирается показать союзникам, что готов к переговорам
Зеленский собирается показать союзникам, что готов к переговорам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев создает план переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», — сообщил Зеленский, слова которого приводит журнал The New Yorker. Украинский лидер также сказал, что Киев должен показать готовность к диалогу и «быть конструктивным».

Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включит в себя разрешение на удары по России западным оружием. При этом президент России Владимир Путин предупредил, что соответствующее одобрение вовлечет НАТО в конфликт.

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Киев создает план переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», — сообщил Зеленский, слова которого приводит журнал The New Yorker. Украинский лидер также сказал, что Киев должен показать готовность к диалогу и «быть конструктивным». Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включит в себя разрешение на удары по России западным оружием. При этом президент России Владимир Путин предупредил, что соответствующее одобрение вовлечет НАТО в конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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