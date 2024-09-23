Зеленский заявил о подготовке плана переговоров с Россией

Киев создает план переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», — сообщил Зеленский, слова которого приводит журнал The New Yorker. Украинский лидер также сказал, что Киев должен показать готовность к диалогу и «быть конструктивным».
Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включит в себя разрешение на удары по России западным оружием. При этом президент России Владимир Путин предупредил, что соответствующее одобрение вовлечет НАТО в конфликт.
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