Бастрыкин взял на контроль просроченный ремонт братской могилы в Миассе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку ненадлежащего содержания братской могилы времен гражданской войны в Миассе (Челябинская область), ремонт которой власти муниципалитета просрочили на полтора года. Ход проверки Бастрыкин поставил на контроль, сообщили в центральном аппарате ведомства.
«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Миассе. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе СКР.
Промежуточные результаты проверки он поручил представить руководителю регионального СУ СКР Алексею Колбасину. О том, что ремонт должен был быть сдан в марте 2023 года, сообщили активисты реготделения Народного фронта (ОНФ). По решению Миасского горсуда мемориал должна была восстановить администрация муниципалитета, однако братская могила продолжает разрушаться.
Памятник установлен на месте захоронения 70 жертв репрессий армии Колчака. Он признан объектом культурного наследия регионального значения.
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