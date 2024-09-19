Власти Миасса (Челябинская область) просрочили ремонт Братской могилы на полтора года. Как 20 сентября заявили в офисе Народного фронта по региону, мемориальный комплекс расположен на площади Революции.
«Есть решение Миасского городского суда. Согласно документу, местная администрация была обязана восстановить Мемориал до 1 марта 2023 года „, — сообщили в Народном фронте.
На фотографиях из города видно, что Братская могила не отремонтирована. Жители города обеспокоены состоянием мемориала. Миасцы потребовали от мэрии объяснить, почему судебное решение до сих пор не выполнено.
Мемориал установлен на месте захоронения 70 жертв репрессий армии Колчака. Братская могила героев гражданской войны признана объектом культурного наследия регионального значения.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в мэрию. Ответ на момент публикации не получен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!