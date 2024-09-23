После заморозков в Свердловской области пойдет новая волна опят

В Свердловской области грибники отметили третью волну осенних опят, которая может набрать обороты после заморозков. С чем это связано, URA.RU объяснил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев.
«Опята любят легкий морозец. Они и появляются изначально зачастую после того, как в начале-середине августа слегка подморозит, тогда опята и начинают активно плодоносить. Сейчас вот подморозило, дождик прошел, а с пятницы будет потепление. Возможно, полезет еще волна опят», — сказал Ширяев.
Слова миколога подтверждают и заявления свердловских грибников, которые в различных сообществах делятся наблюдениями об активном росте этих грибов. Как следует из открытых данных, осенние опята появляются на Урале в августе и сентябре, когда температура падает до +15 градусов. Основное плодоношение происходит через неделю после осадков. Этот гриб быстро растет, достигая пяти сантиметров всего за 10 дней.
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