На фронте погиб пожарный Тимур Пономарев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бывший сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Тимур Пономарев погиб в ходе СВО. В пресс-службе регионального ведомства выразили соболезнования родным и близким мужчины.
«В Челябинской области простились с Тимуром Пономаревым, ранее служившим в чрезвычайном ведомстве. Ветеран пожарной охраны погиб в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пономарев служил в 1-й пожарно-спасательной части Челябинска. Он спасал людей, боролся с огнем и другими стихиями.
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