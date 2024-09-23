Экс-сотрудник челябинского ГУ МЧС погиб на СВО. Фото

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На фронте погиб пожарный Тимур Пономарев Фото:
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Бывший сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Тимур Пономарев погиб в ходе СВО. В пресс-службе регионального ведомства выразили соболезнования родным и близким мужчины.

«В Челябинской области простились с Тимуром Пономаревым, ранее служившим в чрезвычайном ведомстве. Ветеран пожарной охраны погиб в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пономарев служил в 1-й пожарно-спасательной части Челябинска. Он спасал людей, боролся с огнем и другими стихиями.

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Бывший сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Тимур Пономарев погиб в ходе СВО. В пресс-службе регионального ведомства выразили соболезнования родным и близким мужчины. «В Челябинской области простились с Тимуром Пономаревым, ранее служившим в чрезвычайном ведомстве. Ветеран пожарной охраны погиб в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пономарев служил в 1-й пожарно-спасательной части Челябинска. Он спасал людей, боролся с огнем и другими стихиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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