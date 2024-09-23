Челябинские фермеры снизили стоимость картофеля в полтора раза

В Челябинске среднюю стоимость фермерского картофеля установили в 23 рубля

23 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В среднем килограмм картофеля в Челябинске фермеры продают за 23 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске средняя стоимость килограмма картофеля при покупке у фермеров от одного мешка составит 23 рубля. Притом максимальная стоимость килограмма снизилась к 23 сентября в полтора раза — с 70 до 50 рублей за неделю. Для розничной продажи цены на сайте объявлений «Авито» начинаются от 18 рублей за килограмм. Большинство садоводов устанавливают стоимость в 22 рубля при покупке от одного мешка. Максимально аграрии запрашивают 50 рублей за килограмм, притом 11 сентября цены доходили до 70 рублей. Заказы фермеры принимают минимум от одного мешка — 28 — 35 килограмм в зависимости от продавца. Для оптового закупа доступны предложения по 16 рублей, однако на такую стоимость могут рассчитывать те, кто покупает не менее одной тонны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске средняя стоимость килограмма картофеля при покупке у фермеров от одного мешка составит 23 рубля. Притом максимальная стоимость килограмма снизилась к 23 сентября в полтора раза — с 70 до 50 рублей за неделю. Для розничной продажи цены на сайте объявлений «Авито» начинаются от 18 рублей за килограмм. Большинство садоводов устанавливают стоимость в 22 рубля при покупке от одного мешка. Максимально аграрии запрашивают 50 рублей за килограмм, притом 11 сентября цены доходили до 70 рублей. Заказы фермеры принимают минимум от одного мешка — 28 — 35 килограмм в зависимости от продавца. Для оптового закупа доступны предложения по 16 рублей, однако на такую стоимость могут рассчитывать те, кто покупает не менее одной тонны.