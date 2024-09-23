Челябинские фермеры снизили стоимость картофеля в полтора раза

В Челябинске среднюю стоимость фермерского картофеля установили в 23 рубля
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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, картофель, урожай, картошка, еда, продуктовая безопасность
В среднем килограмм картофеля в Челябинске фермеры продают за 23 рубля Фото:

В Челябинске средняя стоимость килограмма картофеля при покупке у фермеров от одного мешка составит 23 рубля. Притом максимальная стоимость килограмма снизилась к 23 сентября в полтора раза — с 70 до 50 рублей за неделю.

Для розничной продажи цены на сайте объявлений «Авито» начинаются от 18 рублей за килограмм. Большинство садоводов устанавливают стоимость в 22 рубля при покупке от одного мешка. Максимально аграрии запрашивают 50 рублей за килограмм, притом 11 сентября цены доходили до 70 рублей.

Заказы фермеры принимают минимум от одного мешка — 28 — 35 килограмм в зависимости от продавца. Для оптового закупа доступны предложения по 16 рублей, однако на такую стоимость могут рассчитывать те, кто покупает не менее одной тонны.

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В Челябинске средняя стоимость килограмма картофеля при покупке у фермеров от одного мешка составит 23 рубля. Притом максимальная стоимость килограмма снизилась к 23 сентября в полтора раза — с 70 до 50 рублей за неделю. Для розничной продажи цены на сайте объявлений «Авито» начинаются от 18 рублей за килограмм. Большинство садоводов устанавливают стоимость в 22 рубля при покупке от одного мешка. Максимально аграрии запрашивают 50 рублей за килограмм, притом 11 сентября цены доходили до 70 рублей. Заказы фермеры принимают минимум от одного мешка — 28 — 35 килограмм в зависимости от продавца. Для оптового закупа доступны предложения по 16 рублей, однако на такую стоимость могут рассчитывать те, кто покупает не менее одной тонны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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