Челябинские фермеры снизили стоимость картофеля в полтора раза

В Челябинске средняя стоимость килограмма картофеля при покупке у фермеров от одного мешка составит 23 рубля. Притом максимальная стоимость килограмма снизилась к 23 сентября в полтора раза — с 70 до 50 рублей за неделю.
Для розничной продажи цены на сайте объявлений «Авито» начинаются от 18 рублей за килограмм. Большинство садоводов устанавливают стоимость в 22 рубля при покупке от одного мешка. Максимально аграрии запрашивают 50 рублей за килограмм, притом 11 сентября цены доходили до 70 рублей.
Заказы фермеры принимают минимум от одного мешка — 28 — 35 килограмм в зависимости от продавца. Для оптового закупа доступны предложения по 16 рублей, однако на такую стоимость могут рассчитывать те, кто покупает не менее одной тонны.
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