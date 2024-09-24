Путин освободил Якушева от должности уральского полпреда

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Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам выборов 2024 в ТАСС. Москва , якушев владимир
Владимир Якушев в ближайшее время перейдет в Совет Федерации Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев официально покинул должность. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Якушев возглавил уральское полпредство в ноябре 2020 года. До этого он два года руководил Минстроем РФ. В 2005—2018 годах Якушев трудился губернатором Тюменской области. Ее он теперь будет представлять в Совете Федерации. И параллельно работать секретарем генсовета «Единой России». Эту должность он занимает с середины июня 2024-го с приставкой «и. о.» Как ранее сообщало агентство, Якушева на посту полпреда, скорее всего, сменит председатель Народного совета ДНР Артем Жога.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев официально покинул должность. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Якушева Владимира Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Якушев возглавил уральское полпредство в ноябре 2020 года. До этого он два года руководил Минстроем РФ. В 2005—2018 годах Якушев трудился губернатором Тюменской области. Ее он теперь будет представлять в Совете Федерации. И параллельно работать секретарем генсовета «Единой России». Эту должность он занимает с середины июня 2024-го с приставкой «и. о.» Как ранее сообщало агентство, Якушева на посту полпреда, скорее всего, сменит председатель Народного совета ДНР Артем Жога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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