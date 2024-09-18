Появился новый кандидат в полпреды Путина на Урале

Новым кандидатом на должность полпреда Путина на Урале называют героя ДНР Жогу

18 сентября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Артем Жога якобы просил Путина выдвинуться на новый срок и предлагал стать его доверенным лицом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым полпредом президента РФ на Урале вместо Владимира Якушева может стать герой Донецкой народной республики, председатель местного Народного совета Артем Жога. Такую версию URA.RU озвучил осведомленный источник. При этом сам Жога информацию опровергает. «В списке претендентов [на должность] появилась фамилия Артема Жоги», — сообщил собеседник. «Первый раз [об этом] слышу», — заявил корреспонденту Жога. Артему Жоге 49 лет. До начала спецоперации РФ на Украине он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», осенью был избран депутатом Народного совета ДНР, а 20 сентября — его председателем. В ноябре Жоге присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го на награждении в Кремле, где он получал из рук президента Владимира Путина звезду Героя России за сына Владимира, Жога попросил российского лидера выдвинуться на новый срок. В дальнейшем он стал сопредседателем путинского избирательного штаба. Как накануне сообщило URA.RU, Якушев покинет пост, скорее всего, 24—25 сентября. Он станет сенатором, а также полновесным руководителем генсовета «Единой России» (в статусе «и. о.» он занимает должность с середины июня). За последние месяцы звучало множество вариантов, кто может Якушева сменить. Назывались, в частности, фамилии главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, участника СВО, недавно публично отмеченного Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым полпредом президента РФ на Урале вместо Владимира Якушева может стать герой Донецкой народной республики, председатель местного Народного совета Артем Жога. Такую версию URA.RU озвучил осведомленный источник. При этом сам Жога информацию опровергает. «В списке претендентов [на должность] появилась фамилия Артема Жоги», — сообщил собеседник. «Первый раз [об этом] слышу», — заявил корреспонденту Жога. Артему Жоге 49 лет. До начала спецоперации РФ на Украине он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», осенью был избран депутатом Народного совета ДНР, а 20 сентября — его председателем. В ноябре Жоге присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го на награждении в Кремле, где он получал из рук президента Владимира Путина звезду Героя России за сына Владимира, Жога попросил российского лидера выдвинуться на новый срок. В дальнейшем он стал сопредседателем путинского избирательного штаба. Как накануне сообщило URA.RU, Якушев покинет пост, скорее всего, 24—25 сентября. Он станет сенатором, а также полновесным руководителем генсовета «Единой России» (в статусе «и. о.» он занимает должность с середины июня). За последние месяцы звучало множество вариантов, кто может Якушева сменить. Назывались, в частности, фамилии главы комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, участника СВО, недавно публично отмеченного Путиным.