Россиян предупредили о помехах на телеэкранах в октябре

Россиян предупредили о помехах на экранах телевизоров в октябре, вызванных солнечной интерференцией, которая начнется 27 сентября. Этот сезонный феномен способен негативно сказаться на качестве приема телепрограмм. Об этом рассказали в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«27 сентября в России начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм», — передает сообщение РТРС РИА «Новости». Там добавили, что в течение трех недель Солнце, космический аппарат связи и ретранслятор РТРС будут выстраиваться в одну линию один раз в день, что может вызвать солнечные помехи на телевизорах.
Длительность помех составит от нескольких секунд до 22 минут. РТРС сообщила, что их инфраструктура защищает трансляцию, но иногда солнечное излучение может все же влиять на сигнал. При внезапных сбоях специалисты рекомендуют выключить устройство на несколько минут и перезапустить автопоиск каналов. Явления интерференции будут наблюдаться до 21 октября, причем в каждом регионе они продлятся не более двух недель, заключили в РТРС.
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