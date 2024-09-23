Алексеенко: в Херсонской области случился теракт против семьи главврача больницы

В Херсонской области в селе Алешки произошел теракт. Украинские военные покушались на семью местного главврача больницы Владимира Харлана. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«В Алешках теракт против семьи главврача больницы Владимира Харлана. Сам он чудом выжил», — сообщил Алексеенко в своем telegram-канале. Однако отметил, что супруга Харлана погибла.
По словам Алексеенко, выслеживали мужчину целенаправленно. Доктор лично вел прием больных, на месте организовал помощь раненым при обстрелах, выезжал во все населенные пункты, из-за чего пользовался огромным авторитетом среди жителей региона. Спасенные и вылеченные им люди адресуют ему слова поддержки.
ВСУ продолжают обстреливать левобережье Днепра, освобожденное российскими войсками. В конце августа пять FPV-дронов ВСУ атаковали Алешковскую центральную районную больницу в Херсонской области. Тогда в результате инцидента пострадала медсестра, а детское отделение и операционная получили повреждения, передает 360.ru.
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