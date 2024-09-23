23 сентября 2024

Военкор Коц заявил о возможном появлении в рядах армии РФ новых спецрасчетов

Военкор Коц: Генштаб ВС РФ намерен изучить вопрос создания новых спецрасчетов
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Кандидаты, которые будут работать операторами БПЛА, пройдут обучение Фото:
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В рядах ВС РФ могут появиться штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий вопрос поручено проработать Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС), заявил военкор Александр Коц.

«Генштабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании <…> во всех воинских частях <…> штатных подразделений (расчетов) беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного оснащения подразделений необходимыми типами БПЛА поручением проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но также по линии ОНФ и частных предприятий „народного ОПК“», — написал Коц в telegram-канале со ссылкой на слова источника.

Поручено отобрать кандидатов, которые будут работать операторами БПЛА и организовать их обучение с привлечением опытных инструкторов. Выполнение указаний, оснащение БПЛА и организация подготовки специалистов «министр обороны взял на личный контроль», говорится в тексте сообщения.

Коц ранее рассказал о проверке гибели операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Проверка, проведенная по приказу министра обороны РФ, не обнаружила превышения полномочий со стороны командования, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова военкора.

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В рядах ВС РФ могут появиться штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий вопрос поручено проработать Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС), заявил военкор Александр Коц. «Генштабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании <…> во всех воинских частях <…> штатных подразделений (расчетов) беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного оснащения подразделений необходимыми типами БПЛА поручением проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но также по линии ОНФ и частных предприятий „народного ОПК“», — написал Коц в telegram-канале со ссылкой на слова источника. Поручено отобрать кандидатов, которые будут работать операторами БПЛА и организовать их обучение с привлечением опытных инструкторов. Выполнение указаний, оснащение БПЛА и организация подготовки специалистов «министр обороны взял на личный контроль», говорится в тексте сообщения. Коц ранее рассказал о проверке гибели операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Проверка, проведенная по приказу министра обороны РФ, не обнаружила превышения полномочий со стороны командования, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова военкора.
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