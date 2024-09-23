Военкор Коц заявил о возможном появлении в рядах армии РФ новых спецрасчетов

Военкор Коц: Генштаб ВС РФ намерен изучить вопрос создания новых спецрасчетов

23 сентября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Кандидаты, которые будут работать операторами БПЛА, пройдут обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах ВС РФ могут появиться штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий вопрос поручено проработать Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС), заявил военкор Александр Коц. «Генштабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании <…> во всех воинских частях <…> штатных подразделений (расчетов) беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного оснащения подразделений необходимыми типами БПЛА поручением проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но также по линии ОНФ и частных предприятий „народного ОПК“», — написал Коц в telegram-канале со ссылкой на слова источника. Поручено отобрать кандидатов, которые будут работать операторами БПЛА и организовать их обучение с привлечением опытных инструкторов. Выполнение указаний, оснащение БПЛА и организация подготовки специалистов «министр обороны взял на личный контроль», говорится в тексте сообщения. Коц ранее рассказал о проверке гибели операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Проверка, проведенная по приказу министра обороны РФ, не обнаружила превышения полномочий со стороны командования, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова военкора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах ВС РФ могут появиться штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий вопрос поручено проработать Генеральному штабу Вооруженных сил (ВС), заявил военкор Александр Коц. «Генштабу ВС РФ поручено проработать и представить предложения о создании <…> во всех воинских частях <…> штатных подразделений (расчетов) беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного оснащения подразделений необходимыми типами БПЛА поручением проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но также по линии ОНФ и частных предприятий „народного ОПК“», — написал Коц в telegram-канале со ссылкой на слова источника. Поручено отобрать кандидатов, которые будут работать операторами БПЛА и организовать их обучение с привлечением опытных инструкторов. Выполнение указаний, оснащение БПЛА и организация подготовки специалистов «министр обороны взял на личный контроль», говорится в тексте сообщения. Коц ранее рассказал о проверке гибели операторов БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» и Сергея Грицая с позывным «Эрнест». Проверка, проведенная по приказу министра обороны РФ, не обнаружила превышения полномочий со стороны командования, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова военкора.