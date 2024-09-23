С чем ни в коем случае нельзя есть рис

Рис не стоит употреблять в пищу с мясом. Это сочетание продуктов может негативно сказаться на здоровье, предупредила диетолог Римма Мойсенко.
«В рисе содержится большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок — требуется немалое участие пищеварительных соков для переваривания. А нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо — нет», — цитирует NEWS.ru. диетолога Мойсенко.
По ее мнению, рис лучше употреблять с овощами. Для разнообразия вкуса можно использовать разные виды нежирных соусов. Оптимальной частотой считается поедание риса два-три раза в неделю, подчеркивает эксперт.
Ранее диетолог Мэтт Боксолл делилась рецептом овощного супа, который способствует похудению. Также сообщалось, что зеленые овощные соки помогут сбросить вес. Эти напитки содержат необходимые питательные вещества, а также ускоряют метаболизм, облегчая процесс избавления от жира на животе.
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