23 сентября 2024

С чем ни в коем случае нельзя есть рис

Диетолог Мойсенко: рис нежелательно сочетать с мясом
© Служба новостей «URA.RU»
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Неправильное сочетание продуктов может привести к вторичной белковой недостаточности
Неправильное сочетание продуктов может привести к вторичной белковой недостаточности Фото:

Рис не стоит употреблять в пищу с мясом. Это сочетание продуктов может негативно сказаться на здоровье, предупредила диетолог Римма Мойсенко.

«В рисе содержится большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок — требуется немалое участие пищеварительных соков для переваривания. А нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо — нет», — цитирует NEWS.ru. диетолога Мойсенко.

По ее мнению, рис лучше употреблять с овощами. Для разнообразия вкуса можно использовать разные виды нежирных соусов. Оптимальной частотой считается поедание риса два-три раза в неделю, подчеркивает эксперт.

Ранее диетолог Мэтт Боксолл делилась рецептом овощного супа, который способствует похудению. Также сообщалось, что зеленые овощные соки помогут сбросить вес. Эти напитки содержат необходимые питательные вещества, а также ускоряют метаболизм, облегчая процесс избавления от жира на животе.

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Рис не стоит употреблять в пищу с мясом. Это сочетание продуктов может негативно сказаться на здоровье, предупредила диетолог Римма Мойсенко. «В рисе содержится большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок — требуется немалое участие пищеварительных соков для переваривания. А нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо — нет», — цитирует NEWS.ru. диетолога Мойсенко. По ее мнению, рис лучше употреблять с овощами. Для разнообразия вкуса можно использовать разные виды нежирных соусов. Оптимальной частотой считается поедание риса два-три раза в неделю, подчеркивает эксперт. Ранее диетолог Мэтт Боксолл делилась рецептом овощного супа, который способствует похудению. Также сообщалось, что зеленые овощные соки помогут сбросить вес. Эти напитки содержат необходимые питательные вещества, а также ускоряют метаболизм, облегчая процесс избавления от жира на животе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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