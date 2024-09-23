Война на Ближнем Востоке разрастается: Израиль начал в Ливане операцию «Стрелы севера»

Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию

24 сентября 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль вводит режим ЧС и продолжает операцию под названием «Стрелы севера». В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Наступательная операция «Стрелы севера» Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Авиация продолжает наносить удары по южным районам страны и столице Бейруту. Основной целью операции, по словам начальника Генштаба Израиля Герци Халеви, является инфраструктура шиитской группировки «Хезболла». Генштаб Израиля подчеркивает, что главной задачей является обеспечение безопасности жителей северных регионов страны. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Израиля для защиты населения. ООН усиливает помощь Ливану Управление верховного комиссара ООН призывает к прекращению бомбардировок и усиливает помощь пострадавшим в Ливане, особенно в сферах медицинского обслуживания и финансовой поддержки беженцев. «Разрушительные взрывы в Ливане уносят жизни ни в чем не повинных людей и вынуждают тысячи людей спасаться бегством», — заявило управление верховного комиссара ООН (УВКБ) в соцсети Х. Глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Ливане. «Эскалация кризиса в Ливане вызывает страх. Число жертв среди гражданского населения неприемлемо», — заявил Гранди в социальных сетях. По словам Гранди, из-за обострения ситуации тысячи ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в опустошенном войной регионе. Стремительное ухудшение условий жизни и безопасности мирных жителей требует незамедлительного международного внимания и помощи. Рост числа жертв Минздрав Ливана сообщает о значительном увеличении числа жертв. По данным ведомства, число погибших достигло 492, раненых — 1645. Среди погибших — дети и женщины. Иран опровергает слухи о возможности снижения напряженности в отношениях с Израилем. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен менять свою позицию. Об этом передает иранское информационное агентство Tasnim. «Глава МИД категорически опроверг цитату некоторых СМИ о том, что Иран готов снизить напряженность в отношениях с Израилем», — говорится в сообщении ведомства, передает Al Jazeera . ЮНИСЕФ призывает к деэскалации Детский фонд ООН выражает глубокую тревогу по поводу гибели детей в результате конфликта и настаивает на немедленной деэскалации. «Я глубоко встревожена продолжающейся волной смертоносных нападений в Ливане и Израиле, которые, как сообщается, сегодня унесли жизни по меньшей мере 24 детей на юге Ливана», — сказано в опубликованном документе на сайте организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль вводит режим ЧС и продолжает операцию под названием «Стрелы севера». В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. Авиация продолжает наносить удары по южным районам страны и столице Бейруту. Основной целью операции, по словам начальника Генштаба Израиля Герци Халеви, является инфраструктура шиитской группировки «Хезболла». Генштаб Израиля подчеркивает, что главной задачей является обеспечение безопасности жителей северных регионов страны. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Израиля для защиты населения. Управление верховного комиссара ООН призывает к прекращению бомбардировок и усиливает помощь пострадавшим в Ливане, особенно в сферах медицинского обслуживания и финансовой поддержки беженцев. «Разрушительные взрывы в Ливане уносят жизни ни в чем не повинных людей и вынуждают тысячи людей спасаться бегством», — заявило управление верховного комиссара ООН (УВКБ) в соцсети Х. Глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Ливане. «Эскалация кризиса в Ливане вызывает страх. Число жертв среди гражданского населения неприемлемо», — заявил Гранди в социальных сетях. По словам Гранди, из-за обострения ситуации тысячи ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в опустошенном войной регионе. Стремительное ухудшение условий жизни и безопасности мирных жителей требует незамедлительного международного внимания и помощи. Минздрав Ливана сообщает о значительном увеличении числа жертв. По данным ведомства, число погибших достигло 492, раненых — 1645. Среди погибших — дети и женщины. Иран опровергает слухи о возможности снижения напряженности в отношениях с Израилем. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен менять свою позицию. Об этом передает иранское информационное агентство Tasnim. «Глава МИД категорически опроверг цитату некоторых СМИ о том, что Иран готов снизить напряженность в отношениях с Израилем», — говорится в сообщении ведомства, передает Al Jazeera. Детский фонд ООН выражает глубокую тревогу по поводу гибели детей в результате конфликта и настаивает на немедленной деэскалации. «Я глубоко встревожена продолжающейся волной смертоносных нападений в Ливане и Израиле, которые, как сообщается, сегодня унесли жизни по меньшей мере 24 детей на юге Ливана», — сказано в опубликованном документе на сайте организации.