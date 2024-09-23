Приставы начали взыскание 47 миллиардов рублей с ГК «Ариант». Скрин

24 сентября 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Приставы требуют деньги от ГК «Ариант» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству В отношении группы компаний (ГК) «Ариант», бывшего учредителя одноименного холдинга, службой приставов по Челябинской области начато исполнительное производство по взысканию 46,6 миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС и базе исполнительных производств. Взыскание проводится в рамках национализации «Арианта». «Группа компаний „Ариант“. Исполнительное производство от 20.09.2024. Взыскание ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора 46621912774.00 рублей», — указано в базе данных. С 29 марта на счета ГК «Ариант» приставами наложен арест. ГК «Ариант» была основана Александром Аристовым. Основным совладельцем является его зять Александр Кретов. ГК «Ариант» была учредителем агрофирмы «Южная», предприятий «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческой агрофирмы «Ариант». По требованию Генпрокуратуры РФ все четыре актива в апреле переданы государству. С Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскивают солидарно 105 миллиардов рублей. Эти деньги взыскиваются в счет убытков, которые, по мнению Генпрокуратуры РФ, понесло государство из-за незаконной приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам ЧЭМК также национализирован. Бывшие собственники «Арианта» и ЧЭМК не раз заявляли, что считают требования Генпрокуратуры РФ необоснованными. Все решения судов постоянно оспариваются. Но пока остановить процесс национализации не удалось. Исполнительный лист направлен от Арбитражного суда Челябинской области Скрин с базы ФССП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении группы компаний (ГК) «Ариант», бывшего учредителя одноименного холдинга, службой приставов по Челябинской области начато исполнительное производство по взысканию 46,6 миллиардов рублей. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС и базе исполнительных производств. Взыскание проводится в рамках национализации «Арианта». «Группа компаний „Ариант“. Исполнительное производство от 20.09.2024. Взыскание ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора 46621912774.00 рублей», — указано в базе данных. С 29 марта на счета ГК «Ариант» приставами наложен арест. ГК «Ариант» была основана Александром Аристовым. Основным совладельцем является его зять Александр Кретов. ГК «Ариант» была учредителем агрофирмы «Южная», предприятий «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческой агрофирмы «Ариант». По требованию Генпрокуратуры РФ все четыре актива в апреле переданы государству. С Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскивают солидарно 105 миллиардов рублей. Эти деньги взыскиваются в счет убытков, которые, по мнению Генпрокуратуры РФ, понесло государство из-за незаконной приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Сам ЧЭМК также национализирован. Бывшие собственники «Арианта» и ЧЭМК не раз заявляли, что считают требования Генпрокуратуры РФ необоснованными. Все решения судов постоянно оспариваются. Но пока остановить процесс национализации не удалось.