В Минфине раскрыли лимиты семейной ипотеки

Минфин РФ: лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября

24 сентября 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Последние лимиты по семейной ипотеке выделили в июле Фото: Илья Московец © URA.RU Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. В Минфин РФ намерены следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение об увеличении порога, сообщил в ведомстве. «Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога», — пишут «Известия» со ссылкой на Минфин РФ. Лимиты льготной ипотеки — это объем средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Последние лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, когда изменились ее условия. Тогда лимиты увеличились на один триллион рублей. К 19 сентября у банков остались ссуды на 427 миллиардов рублей, говорится в статистике ДОМ.РФ. Это достаточно большая сумма — за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 миллиарда рублей. Россиянам ранее рассказали, какое жилье лучше купить сейчас. Необходимо пользоваться «семейной ипотекой», а также приобретать небольшие «однушки» или «двушки», рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Не нужно пренебрегать «семейной ипотекой», если заемщик проходит по условиям, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова эксперта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. В Минфин РФ намерены следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение об увеличении порога, сообщил в ведомстве. «Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога», — пишут «Известия» со ссылкой на Минфин РФ. Лимиты льготной ипотеки — это объем средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Последние лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, когда изменились ее условия. Тогда лимиты увеличились на один триллион рублей. К 19 сентября у банков остались ссуды на 427 миллиардов рублей, говорится в статистике ДОМ.РФ. Это достаточно большая сумма — за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 миллиарда рублей. Россиянам ранее рассказали, какое жилье лучше купить сейчас. Необходимо пользоваться «семейной ипотекой», а также приобретать небольшие «однушки» или «двушки», рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Не нужно пренебрегать «семейной ипотекой», если заемщик проходит по условиям, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова эксперта.