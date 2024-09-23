23 сентября 2024

В Минфине раскрыли лимиты семейной ипотеки

Минфин РФ: лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Последние лимиты по семейной ипотеке выделили в июле Фото:

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. В Минфин РФ намерены следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение об увеличении порога, сообщил в ведомстве.

«Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога», — пишут «Известия» со ссылкой на Минфин РФ.

Лимиты льготной ипотеки — это объем средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Последние лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, когда изменились ее условия. Тогда лимиты увеличились на один триллион рублей. К 19 сентября у банков остались ссуды на 427 миллиардов рублей, говорится в статистике ДОМ.РФ. Это достаточно большая сумма — за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 миллиарда рублей.

Россиянам ранее рассказали, какое жилье лучше купить сейчас. Необходимо пользоваться «семейной ипотекой», а также приобретать небольшие «однушки» или «двушки», рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Не нужно пренебрегать «семейной ипотекой», если заемщик проходит по условиям, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова эксперта.

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Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. В Минфин РФ намерены следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение об увеличении порога, сообщил в ведомстве. «Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога», — пишут «Известия» со ссылкой на Минфин РФ. Лимиты льготной ипотеки — это объем средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Последние лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, когда изменились ее условия. Тогда лимиты увеличились на один триллион рублей. К 19 сентября у банков остались ссуды на 427 миллиардов рублей, говорится в статистике ДОМ.РФ. Это достаточно большая сумма — за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 миллиарда рублей. Россиянам ранее рассказали, какое жилье лучше купить сейчас. Необходимо пользоваться «семейной ипотекой», а также приобретать небольшие «однушки» или «двушки», рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Не нужно пренебрегать «семейной ипотекой», если заемщик проходит по условиям, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова эксперта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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