23 сентября 2024

Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Суд в августе решил оставить в СИЗО экс-замглавы Минобороны РФ Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Суд взял под обеспечительный арест особняк экс-заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Обеспечительный арест наложен на загородный дом Иванова, расположенный в поселке „Раздоры-2“ на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Бывший замглавы оборонного ведомства не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки», — сообщил источник ТАСС. Стоимость особняка оценивается примерно в 1 миллиард рублей.

Ранее московский суд наложил арест на особняк в Чистом переулке в центре столицы. Уточняется, что под арест попали два нежилых помещения площадью 650 и более 330 квадратных метров соответственно. Кадастровая стоимость одного из арестованных помещений оценивается почти в 73 миллиона рублей. Имущество принадлежит компании, ассоциируемой с Ивановым. В августе Иванову продлили срок содержания под стражей. Суд не нашел медицинских препятствий к его содержанию в СИЗО, передают VSE42.RU.

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Суд взял под обеспечительный арест особняк экс-заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Обеспечительный арест наложен на загородный дом Иванова, расположенный в поселке „Раздоры-2“ на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Бывший замглавы оборонного ведомства не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки», — сообщил источник ТАСС. Стоимость особняка оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Ранее московский суд наложил арест на особняк в Чистом переулке в центре столицы. Уточняется, что под арест попали два нежилых помещения площадью 650 и более 330 квадратных метров соответственно. Кадастровая стоимость одного из арестованных помещений оценивается почти в 73 миллиона рублей. Имущество принадлежит компании, ассоциируемой с Ивановым. В августе Иванову продлили срок содержания под стражей. Суд не нашел медицинских препятствий к его содержанию в СИЗО, передают VSE42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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