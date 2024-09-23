Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд взял под обеспечительный арест особняк экс-заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Обеспечительный арест наложен на загородный дом Иванова, расположенный в поселке „Раздоры-2“ на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Бывший замглавы оборонного ведомства не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки», — сообщил источник ТАСС. Стоимость особняка оценивается примерно в 1 миллиард рублей.
Ранее московский суд наложил арест на особняк в Чистом переулке в центре столицы. Уточняется, что под арест попали два нежилых помещения площадью 650 и более 330 квадратных метров соответственно. Кадастровая стоимость одного из арестованных помещений оценивается почти в 73 миллиона рублей. Имущество принадлежит компании, ассоциируемой с Ивановым. В августе Иванову продлили срок содержания под стражей. Суд не нашел медицинских препятствий к его содержанию в СИЗО, передают VSE42.RU.
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