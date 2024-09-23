По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали особняк в Москве

В Москве арестован особняк, относящийся к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, в связи с уголовным делом. Об этом стало известно из документов суда.
«Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестовали», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что арестованы два нежилых помещения: одно почти 650 квадратных метров, другое — свыше 330, расположенные в особняке в Чистом переулке.
Кадастровая стоимость одного из них составляет почти 73 миллиона рублей. Оба помещения принадлежат предприятию, связанному с фигурантом дела.
Обвинение приписывает Иванову взятку свыше одного миллиарда рублей. Если он будет признан виновным, штраф может составить в 70-100 раз больше суммы взятки, также возможна конфискация имущества. Иванов получил крупные взятки за курирование военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Иванов свою вину не признает. Московский суд арестовал 43 банковских вклада, размещенных в трех банках, в рамках дела против бывшего замминистра обороны, передает «Ридус».
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