По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали особняк в Москве

23 сентября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Арестованный особняк принадлежит предприятию, связанному с Ивановым Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В Москве арестован особняк, относящийся к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, в связи с уголовным делом. Об этом стало известно из документов суда. «Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестовали», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что арестованы два нежилых помещения: одно почти 650 квадратных метров, другое — свыше 330, расположенные в особняке в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из них составляет почти 73 миллиона рублей. Оба помещения принадлежат предприятию, связанному с фигурантом дела. Обвинение приписывает Иванову взятку свыше одного миллиарда рублей. Если он будет признан виновным, штраф может составить в 70-100 раз больше суммы взятки, также возможна конфискация имущества. Иванов получил крупные взятки за курирование военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Иванов свою вину не признает. Московский суд арестовал 43 банковских вклада, размещенных в трех банках, в рамках дела против бывшего замминистра обороны, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве арестован особняк, относящийся к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, в связи с уголовным делом. Об этом стало известно из документов суда. «Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестовали», — передает содержание документов РИА «Новости». Отмечается, что арестованы два нежилых помещения: одно почти 650 квадратных метров, другое — свыше 330, расположенные в особняке в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из них составляет почти 73 миллиона рублей. Оба помещения принадлежат предприятию, связанному с фигурантом дела. Обвинение приписывает Иванову взятку свыше одного миллиарда рублей. Если он будет признан виновным, штраф может составить в 70-100 раз больше суммы взятки, также возможна конфискация имущества. Иванов получил крупные взятки за курирование военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Иванов свою вину не признает. Московский суд арестовал 43 банковских вклада, размещенных в трех банках, в рамках дела против бывшего замминистра обороны, передает «Ридус».